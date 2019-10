Vestir uma armadura à D. Afonso Henriques e tomar de assalto um castelo medieval, treinar arco e flecha como verdadeiros cavaleiros, enfrentar monstros marinhos nas viagens marítimas e explorar as Rotas dos Descobrimentos, espreitando por monóculos e gritar "Terra à Vista" ou ajudar na reconstrução de Lisboa após o Grande Terramoto de 1755 são algumas das aventuras que os miúdos dos três aos 11 anos podem viver, na nova exposição interativa do Museu das Crianças - espaço localizado à entrada do Jardim Zoológico, em Sete Rios, aberto diariamente das 10h às 18h e especializado em grupos infantis (por marcação), adaptando as experiências à faixa etária, com bilhetes a €4,50.Intitulada A Minha Aventura pela História de Portugal, esta exposição inédita pretende, segundo a diretora do museu, Carlota Lancastre (que sucede à ideóloga e fundadora, Margarida de Lancastre, sua sogra), "mostrar a História de Portugal de uma forma divertida e pedagógica", aliando o conhecimento à brincadeira."Sabemos que a brincadeira é muito importante para o desenvolvimento do córtex pré-frontal das crianças e queremos falar da História de Portugal para que os miúdos possam ter orgulho no nosso passado e esperança no nosso futuro", sublinha.A visita demora duas horas e percorre sete diferentes salas temáticas, com muita atividade física e situações de role play, "que estimulam o pensamento crítico e o desenvolvimento cognitivo, físico e social das crianças", motivando-as a aprender, com mais alegria que esforço.