Jorge Amado: Uma Biografia

Popular no Brasil e em todo o mundo, Jorge Amado teve uma vida cheia: impedido de publicar durante a ditadura, foi preso e exilado, e de regresso ao Brasil produziu sucessos comerciais. Joselia Aguiar teve acesso a documentos de família, cartas e manuscritos do autor para escrever Jorge Amado: Uma Biografia. Estas são cinco histórias que contam a sua vida.Jorge Amado nasceu "empelicado" a 12 de Agosto de 1912 na fazenda Aurícidia, em Ilhéus, na Bahia. O bebé nasceu sem que o saco amniótico se rompense - sinal de sorte para a vida, dizia-se. As duas parteiras não sabiam como agir e, ao ouvir o grito da mãe, foi o pai quem entrou no quarto e salvou o bebé. Para reforçar a sorte do miúdo, pegou-lhe pouco depois ao colo, levou-o ao quintal e ofereceu-o à Lua, concretizando um velho ritual pagão.Um dos primeiros feitos literários de Amado foi, nos anos 30, a escrita do folhetim El-Rey, para O Jornal. Foi escrito a três, com Edison Carneiro e Oswaldo Dias da Costa, todos sob pseudónimo - o de Amado era Y. Karl. A ideia era que cada um escrevesse um capítulo. A história seria uma surpresa para o escritor seguinte. Edison criou a protagonista de um triângulo amoroso: Lenita, uma prostituta que Amado achou "terrível, de magra e de feia". Portanto, matou-a assim que pode. Os colegas, mais piedosos, fizeram com que vivesse nos desejos dos seus amantes e assim se mantivesse na trama.Jorge e Zélia Gattai, sua mulher, viviam exilados em Paris no início dos anos 50 quando, numa madrugada, foram acordados por dois polícias. Disseram-lhes que tinham 15 dias para sair do país – como a Pablo Neruda. O motivo: "Vocês viajam muito." Em causa talvez estivesse um périplo por países soviéticos. Foi esse mesmo roteiro que lhes valeu o poiso seguinte: a União dos Escritores Checos convidou-os a voltar a Dobríš (Rep. Checa) para viverem no castelo local – um edifício rococó transformado em residência de escritores pelo Estado comunista.De volta ao Rio de Janeiro em 1952, foi recebido com manchetes que o apelidavam de "escritor vermelho". Era uma espécie de embaixador da União Soviética, o que explica que estivesse proibido de visitar Portugal. Apenas podia fazer escala no aeroporto da Portela e foi numa dessas escalas que encontrou, na sala de trânsito internacional, uma mesa posta para onze – uma homenagem. Nomes como Ferreira de Castro, Alves Redol ou Maria Lamas jantaram com Jorge Amado sob o olhar da PIDE, também presente. A polícia do regime tinha até um croqui da mesa com os lugares que cada um deveria ocupar. A vermelho, o nome proibido: Jorge Amado.Jorge decidiu o nome da sua mais famosa personagem quando Zélia lhe contou que uma amiga tinha batizado a filha como Gabriela. O nome rimava com "cheiro de cravo, cor de canela" – era perfeito. Só depois Zélia se deu conta de que se tinha trocado: a menina acabada de nascer ia chamar-se Sylvia. Não se desmanchou para não estragar o ânimo do marido. Depois de intensas jornadas de trabalho para cumprir o prazo de publicação anunciado - chegou a declarar a jornais "estou com os rins arrebentados. Fico o dia todo sentado" - o livro foi um sucesso. Em 1958, Gabriela, Cravo e Canela – Crônica de uma Cidade do Interior chegou a ser citado por um juiz numa sentença. Havia um entusiasmo superlativo à volta de Jorge Amado que continuou até aos anos 70. Em 1977, um avião monomotor com uma faixa de publicidade sobrevoava as praias cariocas para anunciar, pela primeira vez, um livro. Tieta do Agreste chegaria às livrarias em agosto e foi, como se esperava, um bestseller internacional.• ed. Dom Quixote