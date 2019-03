Um Garrett à Antiga Para o Público de Hoje

A sua proposta de encenação, que esteve para ser uma versão digest do clássico, para estudantes do secundário, resultou, afinal, num "desafio educativo para adultos", que quer oferecer "fruição sem facilitismos", assumindo a História "para perspetivar os dias de hoje" e revelando "a finura do recorte deste drama cristão, a narrativa de uma fatalidade que põe em confronto a validade do amor e providência divina".



Uma particularidade da peça - que conta a história do casal formado por Madalena e Manuel, pais de Maria, adolescente tuberculosa que é a personificação da inocência, tornada ilegítima com o regresso a casa do primeiro marido da mãe, desaparecido em Alcácer-Quibir - é que "não tem nenhuma personagem má": "Nem mesmo o Romeiro, que é uma espécie de fantasma do passado, o é."



De resto, Loureiro manteve os três atos quase intactos, cortando apenas uma ou outra frase obsoleta, e tentou "não exacerbar o histerismo romântico" de modo a aproximar o texto do público contemporâneo, "num trabalho muito exigente para os atores": João Grosso (Romeiro), a quem chama "um mestre" da dicção, Maria Duarte (Madalena), Álvaro Correia (Manuel, que se tornará Frei Luís de Sousa ao entrar na vida eclesiástica) Tónan Quito (Frei Jorge), Ângelo Torres (Telmo) e Carolina Amaral (Maria), em figurinos (de época) de José António Tenente.



Além destes, dirige três estagiários do teatro, que abrem cada ato da peça narrando as próprias didascálias e citando três textos que a contextualizam (e à noção de saudade, o sebastianismo, em que assenta) e lhe acrescentam camadas: as profecias do Bandarra e do Padre António Vieira, dos séculos XVI e XVII, e a carta que Garrett escreveu ao Conservatório (que fundou, juntamente com o Teatro Nacional), criticando a sua própria obra.

Crítico das "variações mais ou menos cínicas" que marcam as criações contemporâneas a partir de clássicos, Miguel Loureiro encena Frei Luís de Sousa em Lisboa, seguindo "a proposta de escrita do autor, Almeida Garrett, um esteta da linguagem que, há quase 200 anos, quis fundar um património teatral à medida de um País europeu, que não existia em Portugal até então". O que lhe interessa, garante, "é fazer um trabalho sério, que traga esta obra maravilhosa às novas gerações, sem atraiçoar o seu espírito".Claro que sabe que "há valores questionáveis no texto, ao nível dos ideais patrióticos e românticos, fruto da época". Contudo, considera "uma snobeira" que, à conta disso, se deixe de lado - ou se converta em matéria de gozo - o património nacional.