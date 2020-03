Tocar e viver Van Gogh em Belém

O Museu van Gogh estabeleceu-se há décadas como atração cultural incontornável da cidade de Amesterdão e autoridade máxima no que à obra do mais célebre impressionista holandês diz respeito; e muitas foram as exposições itinerantes estabelecidas com o objetivo de levar a sua arte para lá destas fronteiras.É na combinação destas duas realidades, até aqui inconciliáveis, que reside a exposição Meet Vincent van Gogh, uma "experiência imersiva e multissensorial em torno da vida e obra do pintor", curada pelo museu holandês e instalada no Terreiro das Missas de Belém, em Lisboa, a partir de 28 de fevereiro.É isso que garante Paulo Dias, diretor-geral da produtora responsável pela versão portuguesa de uma experiência cujo mote é a participação. Do percurso de 90 minutos fazem parte, por exemplo, "painéis interativos dedicados aos quadros", "microscópios que possibilitam outro olhar sobre as suas pinceladas" ou "cenários em tamanho real dos espaços habitados por Van Gogh" ao longo da vida.Totalmente ausentes da exposição, as peças originais são substituídas por "réplicas tecnicamente avançadas", sendo o público convidado a sentir, com as mãos, a técnica e o relevo da tinta de Van Gogh - um detalhe fundamental do seu estilo particular. Aliada a uma explicação pormenorizada do percurso e método do pintor, através de "áudio-guias específicos para adultos e para crianças dos 4 aos 12 anos", a interatividade da instalação torna-a, segundo Paulo, "adequada para toda a família".Com uma zona de desenho e pintura para os mais pequenos e uma sala em que se pode conhecer a influência de Vincent van Gogh na subsequente arte, moda e televisão, os bilhetes para a exposição custam €9 para crianças (dos 4 aos 17 anos) e €13 para adultos durante a semana, e €11 e €15, respetivamente, aos fins de semana. Há ainda pacotes de família, para dois adultos e duas crianças, por €27 durante a semana e €33 aos fins de semana.Terreiro das Missas, Belém, LisboaDe 28/2 a 31/32.ª a 5.ª e dom., 10h-19h; 6.ª e sáb., 10h-20h€9 a €15