Situação "dramática" une profissionais da cultura em Portugal

Surgiu com algumas partilhas em branco nas redes sociais de profissionais da cultura portuguesa, ganhando tal força nas últimas duas semanas ao ponto de nomes internacionais, como o artista multidisciplinar Jared Gradinger, a bailarina e coreógrafa canadiana Antonija Livingstone, a americana Meg Stuart, a coreógrafa francesa Ondine Cloez ou a cantora brasileira Daniela Mercury também se associarem à causa. O hashtag #unidospelopresenteefuturodaculturaemportugal (Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal) dá eco ao manifesto assinado por 14 estruturas que representam o sector, como o CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas ou a Fundação GDA.

No texto, fala-se de "situações dramáticas" e do "número substancial de profissionais" que não são abrangidos pelas medidas transversais de emergência anunciadas pelo Ministério da Cultura: "dramática é também a suborçamentação crónica do Ministério da Cultura e a sua falta de capacidade de dialogar com o setor de forma informada, transparente e séria", lê-se no mesmo comunicado.

Ao apelo das instituições juntaram-se, nas redes sociais, inúmeros artistas portugueses que fizeram questão de partilhar uma foto com a mensagem do manifesto: Paula Neves, Teresa Salgueiro, Maria João Abreu, Manuel Botelho, Vítor d’Andrade, o humorista Hugo van der Ding, o diretor do Teatro Nacional D. Maria Segunda Tiago Rodrigues ou o cineasta e escritor Miguel Clara Vasconcelos são algumas das muitas caras que se vão sucedendo na página do Facebook da Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal, que já ultrapassou os quatro mil seguidores. Em breve será criada uma lista em branco com a lista de nomes que apoiam o projeto.

O que sugere o manifesto?

No texto publicado no início de maio, e que já foi entregue ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Cultura, as 14 entidades que representam os trabalhadores da Cultura e das Artes em Portugal mostram a "vontade de colaborar no sentido de uma maior justiça e equidade, tendo em conta as necessidades sociais de milhares de trabalhadores de todo o país".

Para isso pedem medidas que garantam uma "efetiva proteção social, tendo em vista a consagração legislativa da especificidade de intermitência do trabalhador da Cultura e das Artes", a criação de um fundo de apoio de emergência "com valores dignos, adequados à dimensão e ao impacto da situação de emergência no setor" e a criação de condições futuras para a contratação pública.

De relembrar que, por causa da pandemia da covid-19, os espetáculos começaram a ser cancelados ou adiados no início de março, com uma taxa de cancelamento que chegou aos 98% no início de abril, segundo um inquérito promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE). Nesse mesmo inquérito, que contou com a participação de 1300 inquiridos, foi revelado que as perdas por trabalhos cancelados, relativas ao período de março a maio, representam dois milhões de euros, o que significa a perda média de cerca de €1500 por trabalhador.

Também o Movimento SOS Arte PT, num questionário realizado a 300 pessoas entre os dias 3 e 17 de abril, alerta para que três em quatro inquiridos – ou seja, 65% das pessoas – registaram fortes quebras de rendimento devido à pandemia.

Além disso, de acordo com os resultados de um questionário promovido pela Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), por cada espetáculo cancelado em Portugal, até 31 de março, devido à pandemia da Covid-19, ficaram sem rendimento, em média, 18 artistas, 1,3 profissionais de produção e 2,5 técnicos.

Cabazes solidários

O manifesto Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal não é a única face visível das dificuldades que o sector da cultura está a atravessar neste momento no país. A companhia de teatro PALCO 13, sediada em Cascais, lançou no final de abril a iniciativa nosSOS, um apoio esporádico que consiste na distribuição de cabazes de alimentos essenciais a todos os profissionais que tenham intervenção direta ou indireta em espetáculos, de forma totalmente confidencial.

A primeira entrega aconteceu no dia 30 de abril, nas zonas de Cascais, Sintra, Oeiras e Lisboa, estendendo-se posteriormente ao Grande Porto e ao Algarve. Em breve mais zonas serão abrangidas, garante Marco Medeiros, encenador da companhia que celebra dez anos em 2020 e que, apesar de ter sido elegível, não foi uma das instituições contempladas no último apoio da DGArtes. "Há dez anos que temos uma dinâmica cultural estruturada e há dez anos que não somos apoiados, porque não há verba suficiente para a cultura."

Ainda assim, com o fecho dos teatros e a paralisação da atividade de inúmeras companhias e profissionais, a PALCO 13 decidiu mobilizar as suas plataformas, ferramentas e colaboradores para "responder à ausência de apoio para a cultura": "em vez de irmos para a Internet atacar ferozmente o Governo, porque não confrontá-lo com esta forma direta de ajudar quem realmente precisa?".

Desde que a iniciativa nosSOS foi lançada, Marco já recolheu 60 pedidos de ajuda, um número que acredita poder vir a aumentar exponencialmente nos próximos tempos. "Para a nossa classe artística o mais difícil é sermos confrontados com uma realidade que achávamos que nunca iria acontecer e aceitarmos que precisamos de ajuda. Acho que ainda não tivemos mais pedidos por uma questão de dúvida, vergonha talvez, mas estamos a conseguir quebrar essa barreira".

Para quebrar essa barreira, uma das garantias dadas aquando da submissão de cada pedido, que deve ser feito no site da companhia, é o respeito pela confidencialidade. No momento de entrega o cabaz é deixado à porta de casa ou do prédio da respetiva morada: "não há contacto físico nem visual com quem vai entregar os cabazes."

Também a União Audiovisual começou a fazer entregas de cabazes de bens alimentares há praticamente um mês e atualmente as ajudas já chegam a cerca de 200 pessoas por semana, garante Hugo Carriço à Lusa. As entregas começaram em Lisboa, mas hoje já cobrem as áreas de Setúbal, Porto, Alentejo e Algarve. E enquanto o apoio da PLATEIA 13 é especificamente direcionado para os profissionais do teatro, o da União Audiovisual estende-se a todo o sector cultural: "Tudo o que envolve a cultura – técnicos de som, vídeo, luz, atores, artistas de circo - nós temos ajudado".

Em ambos os casos é dada atenção a restrições alimentares ou a necessidades especiais. E não só. Marco Medeiros conta que sempre que sabem que há crianças no agregado familiar, a equipa da PLATEIA 13 tenta incluir no cabaz uma lembrança: "claro que é uma futilidade, mas sabemos que vai alegrar essa criança. Quando as famílias recebem os cabazes mandam mensagens a agradecer. É quase um aplauso que agora não temos".

O encenador alerta ainda que a cultura não é como a medicina nem como um bem alimentar, mas também é um bem essencial: "isso foi provado agora com as pessoas em casa. Como é que aguentaríamos em casa sem oferta cultural?", questiona Marco Medeiros. "O país e as pessoas precisam da cultura. A realidade tem que mudar rapidamente, ou corremos o risco de nos tornarmos num país bruto, frio, distante sem identidade e sem futuro."