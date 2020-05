Sempre que se juntavam para gravar, os Beatles das sitcoms (Jerry Seinfeld, Michael Richards, Jason Alexander e Julia Louis-Dreyfus) faziam uma rodinha, cumprimentavam-se e seguiam para mais um bingo. Naquele dia, no entanto, quando se preparavam para gravar o 176º - e último - episódio da série que tinha deliciado o mundo entre 1989 e 1998, Jerry pediu um minuto.Usou-o assim: "Sabem, até ao fim das nossas vidas, sempre que alguém se lembrar de um de nós vai lembrar-se de todos os outros, dos quatro, juntos. E eu não consigo lembrar-me de outras três pessoas a quem quisesse estar associado até ao final dos meus dias." Conseguimos imaginar a comoção, não?Foi no sofá de Oprah que, em 2004, os quatro atores se reuniram pela primeira vez depois desse último episódio, que foi para o ar a 14 de maio de 1998, e contaram esta história. Não falaram, contudo, do mais surreal: mais de 76 milhões de pessoas viram o grande final (que polarizou o mundo, com muitos fãs a acharem que Seinfeld e o coautor da série, Larry David, só podiam estar a gozar com eles - mais tarde, numa participação na série Curb Your Enthusiasm, ambos fariam piadas com isso).