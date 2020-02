Ao oitavo álbum de originais, Patrick Watson não tem muito mais a provar. Comparado com prodígios musicais como Jeff Buckey ou Nick Drake e aclamado pela abordagem ambiciosa ao som, a sua pop reinventa-se novamente em Wave, o sucessor de Love Songs For Robots lançado a 18 de outubro, que o músico canadiano vem apresentar a Portugal no próximo ano.No pátio do hotel em que esteve hospedado, em Lisboa, fala-nos destas canções que escreveu "incendiado de adrenalina e arrepios", em que a beleza das melodias, a primazia das texturas e a ternura das letras assumem a linha da frente. Afinal, como o próprio confessa, "escrevo centenas de músicas para mim próprio, mas só as lanço quando sinto que tenho algo a dizer".Surgiu quando estava a passar por um momento difícil - não interessa o que era, todos passamos por estas fases - e percebi que tinha de me deixar levar, como quando estás numa onda: se tentares lutar contra ela, estás perdido, mas se aguentares e tiveres um pouco de fé, pode ser que tudo acabe bem.Nos últimos tempos estava numa onda mais abstrata, a tentar pintar quadros interessantes para que as pessoas tirassem de lá as conclusões que quisessem. Mas depois de terminar o disco anterior, Love Songs for Robots, não senti que as pessoas tivessem percebido bem a minha intenção, o que me chateou um bocado. Não é uma questão de vender mais discos, mas de chegar à essência da canção. Percebi que não te podes contentar com uma frase só para chegares à próxima, cada uma delas tem de contar.Conheces o Spirit of Eden, dos Talk Talk? Senti que havia tanta coisa a acontecer no mundo, estava tudo tão confuso que eu precisava de fazer esse tipo de disco, o mais bonito e comovente possível. Também estive a ouvir muito Frank Ocean, o nível de intimidade e compromisso com as letras inspirou-me imenso. Comecei a olhar para artistas que tivessem feito isso no passado, e não encontrei muitos, à exceção do John Lennon, que em canções como Jealous Guy ou Mother se aproximava muito mais da cena contemporânea, ou o Leonard Cohen, que mudou a minha vida enquanto letrista.Definem o paradigma da melancolia das suas épocas, o que é interessante. Estive a ler sobre a ideia de melancolia ao longo das décadas: o Frank Ocean é provavelmente o mais próximo da nossa conceção moderna, e nos anos 90 seria algo como os R.E.M., mas está sempre a mudar, e é interessante assistir a estas transições, de geração para geração.A música está em constante mudança. Muita gente reclama do streaming e da morte dos álbuns, o que é completamente redutor - os álbuns representam um período curtíssimo da história da música. O Spotify veio mudar as regras do jogo - e isso é engraçado: obriga-te a adaptares-te e a dizeres coisas que de outra forma não dirias. É um formato mais temporário, mas talvez não seja mau que as coisas tenham prazo de validade. Como músico, tento manter-me consciente disso, porque as coisas vão avançar contigo ou sem ti.Estava à procura daquela mistura de vácuo, em que as vozes te são atiradas à cara e, por isso mesmo, as letras têm de estar impecáveis. Em termos de instrumentos, experimentei uma série de sintetizadores modulares, uma maneira muito orgânica de encontrar sons incríveis, em vez de estar simplesmente sentado ao computador. Apesar de ter imensa influência eletrónica, não soa nada artificial.Para solidificar ideias geralmente passo um ano a fazer dezenas de maquetes que nunca vou lançar, tudo para encontrar aquela pequena faísca que possa ser usada algum dia. Assim, quando vou escrever, já sinto a influência nos ossos, e não tenho de estar a fingir que sou outra pessoa. O volume de trabalho sempre foi enorme na música, não há nenhum segredo nisso: na maioria dos dias, passo umas 10 horas no estúdio. Nem sequer sou particularmente bom a escrever letras, odeio escrevê-las e demoro meses a acabá-las, mas esforço-me e certifico-me de que ficam bem feitas.