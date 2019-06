A possibilidade de streaming e o facto de os jogos estarem na nuvem e poderem correr a partir daí responderia à problemática de hardware. Esse foi o ponto de partida para o PlayStation Now, que surgiu em 2014 nos Estados Unidos, no ano seguinte ao Reino Unido, e chegou a Portugal em março.



O PlayStation Now é muito mais do que um serviço de streaming de relíquias do passado. Atualmente tem mais de 600 jogos, com novos jogos a serem adicionados todos os meses, custa €14,99 por mês (há a opção anual, €99,99) e pode ser jogado na PlayStation 4 ou no PC com um Dualshock 4. Jogar jogos da PlayStation no PC? Sim, é possível. Com o streaming abriu-se um universo de possibilidades, com qualidade de imagem e sem latência.



O catálogo da PlayStation Now não é de perder a cabeça, mas faz valer o seu valor. É possível jogar na PlayStation 4 jogos como Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Mafia III, Bloodborne, Mortal Kombat X, da PlayStation 3 como a trilogia Uncharted, Red Dead Redemption ou viajar até ao tempo da PlayStation 2 e perder horas com alguns dos melhores JRPGs do século: Dark Cloud, Rogue Galaxy ou Wild Arms 3.



Alternativas? Ainda não há. O PlayStation Now é o único Netflix dos vídeo-jogos a atuar no mercado português das consolas. Mas há outros serviços de subscrição mensal/anual que oferecem alternativas que estão quase lá, como o Xbox Game Pass (€9,99/mês), da Xbox One, com um bom catálogo de jogos - alguns muito recentes - ou o EA Access (€3,99/ mês ou €24,99/ano), com uma boa oferta de jogos da Electronic Arts e uma série de vantagens associadas ao seu catálogo, disponível há uns anos na Xbox One e em breve na PlayStation 4. A desvantagem destes dois? Ainda não funcionam em streaming.

Ao longo da última década e meia, desde o surgimento da PlayStation 3 e da Xbox 360, a retrocompatibilidade tornou-se um problema na indústria dos vídeo-jogos. Em português: os jogadores ficaram aflitos com a dificuldade de jogarem jogos de consolas antigas nas mais modernas.Apesar de alguns jogos antigos poderem ser comprados em formato digital - e até em físico - num formato restaurado para as consolas atuais (da Sony, Microsoft ou Nintendo), isso continuou a não dar aos jogadores a segurança de terem em mãos um catálogo permanente que resistisse à compra de uma nova consola para a sala de estar. Foi assim nos últimos 10 anos.Quando, em 2012, a Sony comprou a Gaikai, uma empresa norte-americana especializada em streaming de qualidade de vídeo-jogos percebeu-se que algo estaria a mudar.