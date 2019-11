A carregar o vídeo ...

Foi um ciclo dedicado à ecologia, no Teatro Maria Matos (quando era dirigido por Mark Deputter, atualmente à frente da Culturgest), que inspirou O Limpo e o Sujo, cocriação de Vera Mantero com Elizabete Francisca e Volmir Cordeiro (entretanto substituído em palco por Francisco Rolo)."É uma dicotomia ambígua, não linear, e a ideia veio de um projeto que tive, com hortas... Por exemplo, a compostagem é porcaria em decomposição, mas proporciona vida, é fértil, portanto a podridão pode ser mais positiva que um ambiente assético. Pode estar tudo muito limpinho, mas o que nasce daí? Nada. O assético Não é lugar para se viver", explica a coreógrafa e intérprete acerca desta sua peça emblemática, em reposição na Culturgest, no âmbito dos 20 anos d’O Rumo do Fumo, esta sexta, 29, às 21h, e sábado, 30 de novembro, às 19h (com bilhetes a €14).Embora seja "uma coreografia pura" já de 2015, recuperada para assinalar a efeméride, o seu regresso não faz parte de uma qualquer retrospetiva do trabalho d’O Rumo do Fumo, a estrutura que Vera Mantero fundou há duas décadas com a intenção de agregar artistas e promover cruzamentos entre eles, fomentando "uma comunidade" ao mesmo tempo que arranjava forma de lidar com as burocracias da produção artística. Nem faria sentido, porque – como Vera contou à– já é seu hábito "recuperar criações antigas com frequência".Portanto, nesta celebração - que se estende até maio de 2020 - há espaço para estreias (caso de Esplendor e Dismorfia, que criou com Jonathan Uliel Saldanha para o Festival de Avignon, no verão, e será mostrada pela primeira vez em Portugal a 8 de fevereiro, no festival GUIdance) e para um momento inédito, a 14 de dezembro, no Espaço da Penha, em Lisboa, que é a sua sede - embora a maioria dos espetáculos não estreiem lá.A festa durará todo o dia e incluirá um baile à moda antiga, porque Vera sente que "se está a perder esse património maravilhoso das danças sociais, convívios tricotados com o corpo, malhas e nós que ligam as pessoas umas às outras e ao espaço e aos tempos musicais".Além disso, terá uma exposição/instalação – essa sim, em formato retrospetivo, intitulada Para uma Timeline a Haver, em que se cruzam acontecimentos históricos nacionais e internacionais com momentos ligados à dança - e ainda "pequenas performances" e uma versão curta (com três horas, em vez das habituais seis) de Quizoola!, a peça (com improviso) de Tim Etchells (Artista na Cidade, a bienal lisboeta, em 2014, e fundador do coletivo britânico Forced Entertainment), que Vera interpreta com Pedro Penim, do Teatro Praga, e Jorge Andrade, do grupo mala voadora.