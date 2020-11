5. Este ano, a habitual programação de Natal do Mar Shopping, para os mais pequenos, terá lugar na página oficial do Facebook do centro comercial . Todos os sábados, até dia 2 de janeiro, ateliês, contos, teatro infantil e receitas do ator e masterchef Afonso Vilela serão disponibilizadas online para serem reproduzidas em casa. Este sábado, dia 28 de novembro, será explicado como é que se faz umcaseiro (com uma versão comestível) e neve encantada à base de amaciador e bicarbonato de sódio.6. O Teatro Carlos Alberto, no Porto, tem em cena até domingo um trio de espetáculos da companhia. São eles Airbnb & Nuvens: uma rádio novela , peça encenada por Manuel Tur, em estreia no Porto, e que presta uma homenagem ao papel das rádio novelas em Portugal com um enredo focado nas idiossincrasias de um país falido com a mania das grandezas; Wake Up , um monólogo de António Afonso Parra partindo da obra, de Eric Bogosian; e Alma , texto de Tiago Correia distinguido com o Grande Prémio de Teatro Português SPA 2018, e que aborda os dramas da juventude. Os bilhetes para cada peça custam €10, havendo ainda a possibilidade de comprar um ingresso triplo por €12.