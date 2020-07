Ennio Morricone, o eterno mestre da banda-sonora (1928-2020)

Poucos profissionais da indústria musical ou cinematográfica terão um currículo tão recheado de estrelas. Todos conhecemos a sua célebre ligação a Sergio Leone, parceria que produziu os maiores spaghetti westerns de sempre (além de Era Uma Vez na América, um clássico de seu próprio direito), ou, mais recentemente, a Quentin Tarantino, que o incluiu em Sacanas Sem Lei e Django Libertado e para quem compôs a banda sonora de Os Oito Odiados.







Quanto mais se percorre o historial de colaborações de Ennio Morricone, no entanto, mais difícil se torna encontrar um grande realizador com quem não tenha colaborado: Brian De Palma, Barry Levinson, Oliver Stone, Warren Beatty, John Carpenter, Terrence Malick ou Roman Polanski, além dos mestres italianos Bernardo Bertolucci, Sergio Corbucci, Dario Argento e Pier Paolo Pasolini, num total de mais de 500 bandas sonoras.



Ennio Morricone nasceu a 10 de novembro de 1928 em Roma, filho do músico Mario Morricone, um trompetista que tocava em diversas orquestras de música ligeira. Começou a escrever as primeiras composições aos seis anos de idade e, estimulado pelo pai, teve aulas de trompete e aprendeu a tocar diversos outros instrumentos. Entrando no Conservatório em 1940, aos 12 anos, para um curso de quatro anos, completou-o em 6 meses, e logo foi destacado para integrar orquestras em digressão.

A sua carreira começou a escrever pequenas composições clássicas para voz e piano para o teatro até, em 1953, ser convidado para orquestrar temas para a rádio. Esta fase, que duraria até ao final dos anos 50, exibe os primeiros sinais do ecletismo que marcaria a sua carreira posterior, com a mistura entre o jazz, a clássica, a pop e o cancioneiro tradicional americano. A partir de 1956, passa também a tocar numa banda de jazz para suportar financeiramente a família.







É também nesta década que, como compositor não creditado ou utilizando os pseudónimos Dan Savio e Leo Nichols, começa a compor para filmes televisivos e bandas sonoras de compositores mais renomados. A sua estreia creditada em longas-metragens dar-se-ia em 1961, em O Fascista, de Luciano Salce, realizador com quem manteria duradoura colaboração. O filme abrir-lhe-ia as portas para uma série de comédias nos anos seguintes, incluindo O Sucesso e O Basilisco (ambos de 1963), bem como às suas primeiras experiências com westerns, como em Duelo no Texas, do mesmo ano.







O ponto de viragem da sua carreira deu-se, no entanto, em 1964, quando, em colaboração com Sergio Leone (seu antigo colega de escola), compõe a banda sonora de Por Um Punhado de Dólares e as suas duas sequelas, Por Mais Alguns Dólares (1965) e O Bom, o Mau e o Vilão (1966), que popularizaram mundialmente o género do spaghetti western e, com uma utilização pouco convencional de instrumentos e sons, inspiraram inúmeras composições subsequentes.







No mesmo ano, funda o Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza (mais conhecido como Il Gruppo), coletivo de compositores empenhado em atingir uma "nova consonância" através da livre improvisação. Misturando linguagens como o jazz, a clássica, o funk e o avant garde, ajudaram a moldar o movimento musical de vanguarda. Apesar de não atingirem o sucesso comercial do trabalho fílmico de Morricone, os seus discos são hoje avaliados na ordem das centenas de euros.







Continuou a colaborar com Leone nos anos seguintes, sendo suas as bandas sonoras dos mais célebres filmes do realizador, o também spaghetti western Era Uma Vez no Oeste (1968) e o drama épico Era Uma Vez na América (1984). Associar-se-ia também prolificamente aos realizadores de spaghetti westerns Sergio Corbucci e Sergio Sollima, compondo para diversos filmes de cada um deles.







No final dos anos 60, reduziu a sua participação em outros projetos para se dedicar inteiramente ao Cinema, e tornou-se tão produtivo que, em 1968, escreveu para um total de 20 filmes. Depois da colaboração com Leone, tornou-se um compositor altamente procurado no meio, escrevendo para filmes de, entre outros, Pier Paolo Pasolini (Salò, 1975) e Bernardo Bertolucci (1900, 1976), e colaborando com Joan Baez em Sacco e Vanzetti, de Giuliano Montaldo.







Nos anos seguintes, entraria também no mundo dos filmes de terror, no qual compôs extensivamente para Dario Argento, e em Hollywood, onde a banda sonora de Por um Punhado de Dólares fora incrivelmente bem sucedida. Em 1978, a música de Dias do Paraíso, de Terrence Malick, valeu-lhe a primeira nomeação ao Óscar de Melhor Banda Sonora, que perdeu para Giorgio Moroder.







Seguiram-se uma série de colaborações duradouras e de sucesso com realizadores como Brian De Palma (Os Intocáveis, 1987), Barry Levinson (Revelação, 1994), Warren Beatty (Bulworth, 1998), Oliver Stone (Sem Retorno, 1997) e Roland Joffé, cujo A Missão, de 1986, marcou a segunda nomeação a Óscar de Morricone - perdida, desta feita, para Herbie Hancock.







Além de bandas sonoras originais, a sua música foi reutilizada em centenas de outros filmes e programas televisivos, incluindo Os Simpsons, Os Sopranos e o reality show Dancing with the Stars. Um dos seus maiores expoentes foi Quentin Tarantino, que utilizou a música de Morricone nos filmes Kill Bill (1 e 2), Sacanas Sem Lei e Django Libertado, antes de colaborar com o compositor em Os Oito Odiados, de 2015 - o primeiro Óscar competitivo de Morricone, após ter sido homenageado com um Óscar Honorário em 2007.













Além do seu trabalho em estúdio, Morricone deu dezenas de concertos em óperas e com orquestras de todo o mundo, nos quais adaptava a suítes os seus temas fílmicos mais conhecidos. Viveu toda a vida em Itália, rechaçando sempre a hipótese de se mudar para os Estados Unidos, e desde 1956 era casado com Maria Travia, com quem teve quatro filhos: Marco, Alessandra, o também compositor Andrea e o realizador Giovanni Morricone.