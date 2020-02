Do mirandês ao minderico: a voz do interior vai ouvir-se no D. Maria

Em Miranda do Douro, há uma espécie de resistência linguística ao isolamento. Mas até quando?Quando chegou ao concelho transmontano, depois de uma "calma", mas longa viagem de cinco horas, a encenadora Paula Diogo ouviu esta expressão aos locais: "Trás os montes é para lá, nós é que estamos para cá." Há muito que nestas terras a maior proximidade a Espanha do que às grandes metrópoles do litoral se traduz numa língua própria.Foi para conhecer a língua e as experiências dos que ainda a falam que Paula Diogo ali esteve numa curta residência, com a atriz Bibi Dória, o músico João Lopes Pereira e a videógrafa Leonor Castro Guerra. Tinham o objetivo de compor uma peça, a que chamaram A Menor Língua do Mundo, e que chega a 5 de março ao Teatro Nacional D. Maria II , em Lisboa – a cerca de 507 quilómetros, em autoestrada, de Miranda.E também a 2h48 de Barrancos, onde o outro encenador e criador do espetáculo, Alex Cassal, fez a sua residência artística, mais uma vez com Leonor Castro Guerra e com a atriz Zia Soares.

"Barrancos que foi o primeiro [local onde esteve], me deu muito forte. E, depois nos outros lugares isso repetia-se. Em Minde, falava-se muito nesse isolamento, em que Portugal não olha para cá, o governo não olha para cá. Surpreendia-me e tem isso de eu ser brasileiro, porque Portugal atravessa-se de fora a fora em 5 ou 6 horas. É um País em que posso ir almoçar no norte e voltar para minha casa antes do jantar. E no Brasil, fala-se muito disso – do litoral não olha para o interior e as grandes capitais, cosmopolitas e ricas, por onde passa a cultura e o resto abandonado. Lá é um país continental e que para atravessar precisa dias."

O que justifica então que também aqui haja esse desapego do litoral para com o interior? "É um fenómeno que parece que se vai reproduzindo independentemente da escala", explica Cassal. E que nestes locais se traduziu em modos próprios de comunicar: "O mirandês é uma língua (15 mil falantes), o barranquenho é um dialeto e o minderico (500 falantes) é um socialeto", descreve Paula Diogo.



A reação ao isolamento

O projeto proposto por Elisabete Paiva, responsável pelo festival Materais Diversos (Alcanena) era apresentarem uma peça sobre línguas em extinção. Concretizando: sobre línguas faladas em Portugal e que se estavam a extinguir. Alex Cassal ficou surpreendido: "Não imaginava que em regiões de um País relativamente pequeno se falassem línguas específcas." Nunca tinha estado em Barrancos, nem em Miranda do Douro. Já estivera nas proximidades de Minde, quando participara noutra edição do Materiais Diversos. Mas fora rápido, que não apreendera esta diferença.



Das três línguas que decidiram abordar na peça, o minderico é a que fica mais próxima da capital (a 1h22, em Minde, Alcanena) e, simultaneamente, a que sonoramente mais se assemelha ao português. E, ainda assim, talvez a que mais surpreendente.

"O minderico é a única língua que era utilizada para excluir o outro – as outras eram todas línguas de diálogo", diz Paula Diogo. "Eles partem do princípio que é uma comunidade fechada e que toda a gente entende as referências." Um exemplo de como funciona (apesar de não real): se o António foi emigrante em França durante 30 anos, todos saberão isso. Logo, em vez de dizerem "emigrantes" quando querem falar destes, dirão "António". "Supostamente a língua nasceu dos feirantes, vendedores de tapetes, para poderem falar entre eles sem os perceberem."



"É mais um código. Soa tudo semelhante – não é como no mirandês [que tem uma gramática própria] ou no barranquenho, que é espanholado", continua.

"Era muito engraçado: eles veem têvê espanhola. Os restaurantes onde a gente comia, o centro cultural onde os senhores se encontravam, tinham sempre a televisão ligada a transmitir touradas", conta Alex Cassal. Quando ouviram os primeiros locais a falar barranquenho, pensaram que fossem espanhóis que ali trabalhavam ou estavam de visita. "O barranquenho é o menos delimitado como língua diferente da que se fala no dia a dia. É uma mistura de português e espanhol, é um portunhol." Nem os locais pareciam ter consciência do dialeto que têm.



Em Miranda do Douro, não foram às escolas, onde se ensina o mirandês como disciplina. Mas ouviram esta sonoridade "à mesa, quando se encontram os amigos, na taberna, enquanto jogam às cartas", os pastores no campo ou em casa.





Quer em Miranda do Douro como em Barrancos encontraram nas bandas filarmónicas a metáfora desta extinção. "São incríveis, porque se aprende um instrumento dificílimo sem pagar. Mas os miúdos vão estudar para longe. Continua [a existir], mas a sensação de que está a cair aos bocados."A banda filarmónica barranquenha, com um maestro que saira e regressara à terra, até se chama "Fim do Século" (por ter sido criada no fim de 1800). No dia da visita destes artistas grande parte dos músicos não foram ao ensaio porque eram também bombeiros. E um grande incêndio tinha-os mobilizado. "A sala estava vazia, com as cadeiras e os instrumentos em frente sem os músicos", explica Cassal, antes de avançar com a metáfora: "Os instrumentos vão ficando, enquanto as pessoas vão trocando. É como a língua."Sobre essa experiência, Paula Diogo soma a primeira palavra de mirandês que aprendeu: çubiaco, "que quer dizer o alimento que a mãe leva no bico para dar ao filhote no ninho". "Achei que era muito simbólica, porque é preciso alimentar as coisas, porque elas morrem." É o caso das línguas ameaçadas."Essas línguas sobrevivem porque há isolamento muito forte. São territórios que estão a ficar vazios, as pessoas estão a morrer e não há renovação das pessoas e das línguas", conta Paula Diogo.Destas experiências trouxeram "horas e horas de áudios", nota Alex Cassal. E também registos vídeo, mas em menor quantidade, uma decisão propositada pelo método escolhido, explica Paula Diogo: "Optámos à partida que o registo que íamos fazer – porque existem registos musicais e recolhas feitas por linguistas – seria frágil, ou muito curto, em Super-8, que é um suporte que está em desaparecimento (faz lembrar os filmes caseiros dos anos 70) e que é muito caro, porque é difícil de revelar. É precioso."Tão preciso como estas línguas, que apresentam no espetáculo, com recurso a estas referências visuais e sonoras recolhidas. Uma confissão de Alex Cassal: "O mais difícil foi selecionar o material para contar essa história. Sofremos mais por excesso do que por falta. Quando estamos a falar muito de extinção, de um manancial que está a secar nesses lugares, voltamos com muitas referências, com imagens inspiradoras, pessoas que nos pareciam que podiam ser personagens. Onde focar? Podia ter sido só um espetáculo musicial, de sons e músicas."Optaram por dar o salto global com A Menor Língua do Mundo. "Tentámos usar estes três sítios como exemplos para falar sobre uma coisa que está a acontecer no mundo, este fenómeno de extinção não está apenas a acontecer naquele sítio", conlui Paula Diogo.