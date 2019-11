De Chimamanda Ngozie Adichie a Danny Glover: a ocupação cultural e territorial em debate no Fórum do Futuro

Um dia antes da primeira viagem de circum-navegação ao globo, Fernão Magalhães deixou expresso em testamento que era sua vontade ver libertado o seu escravo. 500 anos depois, a humanidade ainda se debate com a sua complexa herança histórica, com a imposição cultural e marginalização étnica e racial, ao mesmo tempo que tenta traçar um futuro sustentável para o mundo. A sexta edição do Fórum do Futuro surge deste confronto, apresentando um painel de 52 oradores provenientes de 15 países para nos ajudar a reflectir sobre questões tão prementes hoje como há 500 anos.

A abertura do evento está a cargo de Chimamanda Ngozie Adichie, escritora nigeriana considerada pela revista Time como uma das personalidades mais influentes do mundo. No dia 3 de Novembro, às 17h a autora do livro Americanah e da reflexão We Should All Be Feminists, sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, discorrerá sobre o tema central do Fórum e sobre as múltiplas manifestações do racismo.

Escravatura, Justiça, Reparações: A História por fechar é o tema que traz Danny Glover ao Fórum do Futuro no dia 5, às 21h. O actor de A Cor Púrpura e da saga Arma Mortífera é também conhecido pelo seu activismo político e social e é actualmente embaixador da ONU para os direitos humanos e questões raciais.

Outro dos grandes destaques é a artist talk de Wu Tsang, cujo trabalho centrado na cultura queer e trans versa nas questões de identidade, género e etnia. A partir do seu mais recente filme, One Emerging from a Point of View, a artista falará sobre a perda de identidade individual partindo da perspectiva dos migrantes.

As questões associadas à sustentabilidade e biodiversidade ambiental também estarão em foco nesta edição, nomeadamente na conversa protagonizada por Vandana Shiva, a cientista e activista ambiental indiana, uma das principais vozes de oposição à Monsanto, que discorrerá sobre os novos processos de colonização baseados em direitos de propriedade e na relação de dependência e de apropriação de recursos (dia 7, 21h). Já o artista plástico brasileiro Ernesto Neto, que falará sobre espiritualidade, arte e política no dia 4, às 17h, estará reunido no mesmo dia, às 21h, com a líder indígena Sônia Guajajara, abordando a luta pelo território e a destruição da Amazónia.

Para além do Rivoli, a sexta edição do Fórum do Futuro estende-se a outros espaços da cidade. Serralves acolhe Arthur Jafa, cineasta premiado com o Leão de Ouro de Melhor Artista na Bienal de Veneza deste ano, para uma conversa com Philippe Vergne sobre o poder, a beleza e a alienação da produção cultural negra nos meios visuais (dia 8, 21h). Também a escritora cubana Coco Fusco falará sobre a forma como o centralismo estatal asfixia a produção cultural no seu país (dia 8, 19h); e a artista húngara Eszter Salamon apresentará a exposição-performance Lores & Praxes (rituals of transformation), da série MONUMENT (dia 8 e 9, 12h-18h). Já na quarta-feira, dia 6, a Casa da Música recebe às 22h o concerto de apresentação do álbum Ancestor Boy da britânica Lafawndah.

O Fórum do Futuro encerra no dia 9 de Novembro com o arquitecto Sir. David Adjaye, que regressa ao Porto depois de aqui ter começado a trabalhar no atelier de Eduardo Souto Moura, para falar sobre Identidades e Formas (dia 9, 19h).

INFORMAÇÕES

Fórum do Futuro

3 a 9 de Novembro

Rivoli, Serralves e Casa da Música – Porto

Entrada gratuita mediante levantamento de bilhete (2 por pessoa disponíveis nas bilheteiras locais, no próprio dia das sessões)

Programação: https://www.forumofthefuture.com/