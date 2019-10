A mala voadora apresenta nova encenação de Jorge Andrade, em colaboração com Deborah Pearson, a suceder a Dinheiro, de 2018: uma sitcom à antiga americana, com um animador e quatro personagens a representar, enquanto a assistência (no caso, a plateia real) "colabora".Fala-se de capitalismo, dos anos 80 na TV norte-americana (que todo o Ocidente via), do humor de horário nobre, de onde o dinheiro nos leva e do ridículo da comunicação virtual. Está lá tudo, numa sátira certeira, a mimetizar um universo familiar, convidando ao riso desbragado, com os intérpretes a brilhar, lembrando os tiques absurdos de um tempo em que se consumia grandes produções televisivas, sem pensar nelas e nas ideias que queriam vender.