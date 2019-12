Criação coletiva de Élvio Camacho, Filipe Pinto, João Caldas, Márcia Lança e Marta Félix, dirigida por Miguel Castro Caldas, Enseada fala da possibilidade de duas pessoas se entenderem apenas por se quererem entender, e dessa vontade férrea, mais do que de questões de comunicação.Destaca-se o bom contributo da cenografia (Sara Franqueira) e a ideia por trás do texto, as suas repetições constantes, o sentido irónico e humano que nos remete, sem rótulos estanques, para os (des)encontros diários dos que partilham a vida com alguém.Porém, algumas opções de encenação, a direção de atores e o desequilíbrio entre o tom/registo dos intérpretes, fazem com que a proposta não tenha força suficiente para agarrar o espectador.Até 15/12 • 4.ª e sáb., 19h30 • 5.ª e 6.ª, 21h30 • Dom., 16h30€11 (c/ descontos)