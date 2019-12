Em 1862, Amelia Wren, uma carismática aventureira, e James Glaisher, um tímido cientista, tentam alcançar uma altitude sem precedentes num balão. Ela quer confrontar velhos traumas; ele, fazer medições da pressão atmosférica. São Os Aeronautas e o filme, sendo convencional, é também um exemplo da eficácia das velhas fórmulas.Tom Harper, o realizador e coargumentista, é como uma versão superior de Tom Hooper: tem melhor gosto do que o realizador de O Discurso do Rei e não sente compulsão para dar nas vistas. Como no ótimo Wild Rose (que não teve estreia comercial em Portugal), Harper percebe que os méritos do seu filme são proporcionais ao talento da sua protagonista. E Felicity Jones é mais do que capaz de levar o filme às costas e o balão para junto das estrelas, levando Eddie Redmayne para a viagem.