Crítica de cinema: Jojo Rabbit

No cinema, como no teatro ou na literatura, a farsa é um género dificílimo (e especialmente avesso a erros de tom). Os recursos satíricos e dramatúrgicos que exige transformam-no numa coroa de espinhos para o autor e num exercício penoso para os espetadores, que a ela se predisponham, caso o registo não revele um 'ouvido perfeito' - nessa altura, é o desastre. Quando o alvo é o nazismo e a perseguição aos judeus, tanto pior.





Não funcionando Ser ou Não Ser (1942) de Lubitsch como uma farsa no sentido estrito do termo, o resultado é um triunfo que perdura. Dois anos antes, O Grande Ditador de Chaplin acertava ainda mais na mouche - o discurso de Adenoid Hynkel ou a imortal brincadeira com o globo terrestre insuflável - mas as sequências melodramáticas, situadas no precário mundo 'civil', impediam o filme de aceder ao estatuto de obra-prima. (essa inclinação chapliniana acentuar-se-ia, se excetuarmos o singular Monsieur Verdoux, até ao final da carreira).The Producers -O Falhado Amoroso (1967), de Mel Brooks, hilariante tentativa de um falso musical nazi, balança na corda bamba do ridículo, mas mantém-se firme, ao contrário do péssimo remake de 2005. Talvez o exemplo mais conhecido seja A Vida É Bela (1997), de Roberto Benigni, onde um pai judeu tenta proteger o filho da terrível realidade de um campo de concentração, decidindo simular que tudo se trata de um jogo - o resultado tem tanto de bravo como de eticamente controverso (houve críticos a utilizar adjctivos como "execrável").Jojo Rabbit faz parte deste restrito círculo, e a coragem é a sua primeira mais-valia. Precisaria um criador, Taika Waititi, com carreira em plano ascendente, feliz tirocínio caseiro em O Que Fazemos Nas Sombras (2014) e megaêxito crítico e popular no seio do 'Universo Marvel' (Thor: Ragnarok, 2017), de apostar nesta potencial embrulhada? Talvez não precisasse, mas pôde e quis. O neozelandês não é nenhum Chaplin, nem sequer chega (por agora) perto de Benigni. Porém, a atual posição do neozelandês Waititi na indústria audiovisual norte-americana permite-lhe ensaiar quase tudo, e a génese está no impulso para o comentário, registado na particular marca de centrifugadora humorística que o realizador patenteou, à fronteira civilizacional do genocídio judeu - nos últimos sete meses assistiu-se, por exemplo, a uma ardente disputa académica nos EUA quanto a serem ou não admissíveis as comparações de qualquer tragédia humana com o Holocausto. Waititi, de ascendência maori por parte do pai, tem sangue judeu russo por via da mãe, e essa herança provocou-lhe a necessidade de Jojo Rabbit.O filme é a história de um miúdo de dez anos, Jojo (o centésimo prodígio da sua geração, Roman Griffin Davis, que não tem qualquer culpa dessa precocidade artística), recém-incorporado na Juventude Hitleriana e inocente apaixonado do nazismo que, com o Fuhrer como amigo imaginário, sonha tornar-se um perfeito exemplar da raça ariana. Pelo menos até ao momento em que descobre Elsa (Thomasin McKenzie), a refugiada judia adolescente protegida pela sua mãe, Rosie (Scarlett Johansson) numa parede falsa de um quarto lá de casa. Após a primeira meia-hora de mordacidade britânica - dir-se-ia dirigida pelo recém-malogrado Terry Jones, o das sequências eugénicas de O Sentido da Vida -, onde Jojo aprende na pele as agruras da reeducação nazi, instala-se uma placidez didática que quase enfia a longa-metragem no buraco do conformismo narrativo. Mas Waititi regressa em força nos últimos vinte minutos, entre delirantes coreografias do Mal e um hiper-realismo saudavelmente ofensivo, até ao convite à dança do epílogo. Pois então: dance.Nota do crítico: ****