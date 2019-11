Diego Armando Maradona, 59 anos de escola da vida, sem discussão um dos melhores jogadores de futebol de sempre, assumiu em 2018 o comando técnico de uma equipa de futebol que lutava para sair do fundo da tabela no México. Quando soube da boa nova, a Netflix nem pestanejou: pôs uma equipa de filmagens atrás dele. O resultado é uma série documental para memória futura.Os cínicos dirão que Maradona no México é a resposta da Netflix ao documentário que a HBO lançou a 1 de outubro (e que, infelizmente para aqueles a que o jornalismo gosta de chamar "amantes desta prática desportiva", ainda não está disponível em Portugal), simplesmente intitulado Diego Maradona. Já os outros, os fãs do campeão mundial pela Argentina ou os (apenas) fãs de mirabolantes histórias de vida, dirão que documentários sobre o génio nunca serão demais.Maradona no México acompanha a chegada do ex-jogador ao Dorados de Sinaloa, um clube de futebol de Culiacán, no México. "Contratámo-lo para vir trabalhar. Nas nossas conversas mostrou-se entusiasmado em vir treinar e foi mais fácil de o convencer do que se poderia imaginar", disse na altura Jorge Alberto Hank à ESPN.A chegada de Maradona ao México é, curiosamente, também um regresso ao país onde se sagrara campeão mundial, em 1986. Diego chega agora como lenda e com um trabalho hercúleo para fazer: livrar o Sinaloa de descer à terceira divisão mexicana.Coincidentemente, a cidade de Culiacán para onde Maradona se muda é território dominado por um cartel de droga - e, como se sabe, droga foi sempre um bom subtítulo para artigos de jornais sobre Maradona. Chegado em setembro, Maradona só treinou a equipa até junho deste ano, quando se demitiu alegando problemas de saúde."Maradona decidiu não continuar como treinador dos Dorados. Depois de conselhos médicos, vai dedicar o seu tempo à saúde e fará duas cirurgias: às costas e ao joelho. Obrigado a toda a família dos Dorados", escreveu na altura o advogado do astro dos relvados Matias Morla.Se desportivamente a passagem de Maradona pela equipa mexicana não correu mal (Diego levou a sua equipa a duas finais, apesar de perdidas), mediática e disciplinarmente não podia ter corrido pior: foi expulso por insultar equipa técnica e jogadores adversários. Mas Maradona até já tinha avisado: para a estrela, a sua simples presença nos estádios faria com que os árbitros prejudicassem a sua equipa. Maradona não mudou, não muda, provavelmente não mudará - e a Netflix sabe disso, o que leva a crer que esta série terá tudo, só não terá comparação.