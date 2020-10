Tiago Correia - encenador, ator e dramaturgo de 33 anos, também um dos diretores do coletivo A Turma e professor na Academia Contemporânea do Espectáculo, em Famalicão - queria desafiar-se a escrever uma peça sobre adolescentes, e para eles, mas que contrariasse o que costuma ser feito, meio paternalista e estereotipado.Estava "entre projetos" quando o fez e começou a gostar do resultado, acabando por o enviar para o Grande Prémio de Teatro Português, que já tinha vencido, com Pela Água. Anónimo, ganhou outra vez com esta Alma, que "é um erro ler como uma peça de adolescentes, pois trata questões universais". É, sim, "um drama adulto em que as ações e reações das personagens são ditadas pelas suas circunstâncias", como explicou à SÁBADO.A peça estreou em Lisboa, no Teatro Aberto, no âmbito do prémio, encenada por Cristina Carvalhal. Porém, a visão do autor, que agora a apresenta - dia 17 em Torres Novas, a 14 de novembro em Viana do Castelo e depois no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 26 a 29 de novembro, num ciclo de três novas criações d’A Turma - é outra: "Prefiro um cenário minimalista, que acentue o vazio existencialista, e personagens nem boas, nem más. O que parecem ser é apenas o seu modo de lidar com o sofrimento."Há violência, arrogância, desespero, mas nada disso define o triângulo amoroso central. "São as respostas possíveis a um sofrimento interior", embora inicialmente pareça ser exterior: o protagonista está imobilizado numa cama, no sótão da casa do avô alcoólico, a recuperar de um "acidente". A mãe é ausente e a avó, que lhe moldou os valores e a sensibilidade artística, morreu há pouco tempo. O seu desencanto face à vida é opressivo, resvala em tragédia. Para trás, fica uma alegria irrecuperável, mas no fim há uma nota de esperança: a possibilidade de amar de novo, ainda que jamais como da primeira vez.