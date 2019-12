Três anos depois de deitar a toalha ao chão, ditando, por falta de meios financeiros para o sustentar, o fim do Teatro da Cornucópia - que, a trabalhar desde 1973, era uma das estruturas teatrais mais importantes do País -, eis que Luís Miguel Cintra regressa à encenação, pela terceira vez desde 2016, sem companhia - pode-se tirar o homem do teatro, mas não o teatro do homem.Canja de Galinha (Com Miúdos) é o título da sua nova criação, que junta textos de duas peças de Camilo Castelo Branco, Entre a Flauta e a Viola e Patologia do Casamento, mas "sem grande preocupação de tornar isto arrumado", como explica Luís Miguel Cintra depois de mais um ensaio no Museu da Marioneta, em Lisboa, onde a peça está em cena até 29 de dezembro."Acho que o caráter desarrumado e o discurso que não é lógico, seguido e fluente são coisas que têm de entrar na vida artística. Ainda existe um receio, provavelmente por critérios económicos, de usar linguagens que não sejam imediatamente apreensíveis e compreensíveis. Exige-se pouco da inteligência dos espetadores", sublinha.Em Canja de Galinha (Com Miúdos), que "no fundo é sobre as relações entre os homens e as mulheres", há uma rapariga que é levada para casar com um noivo que não conhece. Desta situação começam a surgir episódios de farsa, músicas e considerações sobre temas importantes da vida. "A pergunta fundamental é: pode ser-se feliz? Porque isso seria aquilo que deveria mover toda a gente numa vontade única, mas as pessoas pensam poucas vezes nisso", realça Luís Miguel Cintra, para quem Camilo escreveu "coisas extraordinárias" em estilos variados, como musicais, peças históricas, farsas, dramas burgueses: "Dá-me ideia de que ele se divertia a escrever de maneiras diferentes."Até 29/12, 3.ª a 5.ª, 19h; 6.ª e sáb., 21h30; dom., 17h30€5 a €7,50