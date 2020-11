1. A União Audiovisual promove um

concerto solidário dos The Black Mamba

black mamba



2. No Teatro Carlos Alberto, no Porto, estreia a peça

Língua

, uma reflexão, "sem preconceitos nem condescendências" sobre a ideia de comunicação em linguagem gestual portuguesa e língua portuguesa escrita e falada. Esta coprodução da companhia Estrutura, do Teatro Nacional São João e São Luiz Teatro Municipal conta com a participação da

professora

de Língua Gestual Portuguesa e atriz Surda Joana Cottim, de Cláudia Braga (intérprete LGP) e de três outros atores (Diogo Bento, Mariana Magalhães e Tiago Jácome) que tiveram de aprender LGP para poderem desempenhar os seus papéis. O espetáculo sobe a palco na sexta, dia 6 (19h), no sábado, dia 7 (19h) e no domingo, dia 8 (16h) e os bilhetes custam €10.

3. No dia 6 e 7 de novembro, às 19h, tem lugar no Círculo Católico dos Operários do Porto (CCOP) a segunda edição do Cabaré Brutal . Em palco juntam-se várias linguagens artísticas, desde as artes performativas às artes plásticas, passando pela música e pelo vídeo, numa apresentação experimental que também terá uma componente gastronómica. O público, sentado à mesa, poderá acompanhar o espetáculo com um menu preparado pelo restaurante de comida mexicana Callejero que, desta forma, também entra na encenação. A curadoria desta segunda edição do Cabaré Brutal ficou a cargo do artista Albert Allgaier. Os bilhetes por mesa custam €88 (4 pessoas) e podem ser adquiridos em bol.pt.

cabaré brutal

4. O Centro Cultural de Cascais inaugura a 7 de novembro uma nova exposição, patente até 21 de janeiro, do projeto norugueguês Open Space, composto por Christine Istad, Hennie Ann Isdahl, Mona K. Lalim e Lisa Pacini. Intitulada

Where We Are

, inclui obras criadas especificamente para aquele espaço das quatro consagradas artistas. Traveling SUN, de Istad e Pacini, é uma delas e resulta de uma extensa viagem pelo Norte da Europa, a bordo de um camião com uma grande escultura que imita o sol. A exposição inclui outras peças de Pacini, feitas de materiais destinados a outros fins, tentando alargar as fronteiras da escultura, da perceção e do sentido, enquanto Isdahl apresenta uma série de pinturas e trabalhos para murais, sob o título

HER

– pronome feminino em inglês e "here" (aqui) em norueguês. Lalim apresenta uma série de quadros em alumínio e folha de ouro, com um efeito tridimensional, e Istad cria uma série de fotografias abstratas, a explorar a luz, partindo das imagens do farol vizinho do Centro Cultural de Cascais.

5. Este fim-de-semana o ciclo de concertos "20 20 Cultura para todos", promovido pela Santa Casa Portugal ao Vivo, apresenta os espetáculos de Paulo Gonzo (6 nov., sexta), Aurea (7 nov., sábado) e Fernando Rocha (8 nov. domingo) no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e de Jorge Palma (6 nov., sexta) no Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda a partir de €10 no site da Ticketline e metade do valor reverterá para o setor das artes e do espetáculo.





6.

Estro/Watts — Poesia da idade do Rock

, a nova criação do Teatro Experimental do Porto (TEP), está em cena sexta, sábado e domingo no Grande Auditório do Rivoli. Com encenação de Gonçalo Amorim e de Paulo Furtado, que assina a música original, o espetáculo é uma viagem à idade do rock do período de 1957 a 1980. Em palco serão resgatadas, pela primeira vez em português, as palavras destes poetas do rock, herdeiros da poesia beat, numa apresentação amplificada pelo som. Os bilhetes custam €9 e podem ser adquiridos no site do

Teatro Municipal do Porto

. No domingo, dia 8, a sessão é apresentada simultaneamente em sala e online (17h).