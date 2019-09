O cineasta norte-americano Woody Allen, que abriu na sexta-feira à noite o Festival de Deauville, em França, com o seu mais recente filme, disse à cadeia France Inter que aqueles que o atacam cometem "um erro".Numa entrevista publicada no 'site' da maior rádio pública francesa, citada pela Agência France-Presse, Woody Allen, boicotado por distribuidoras norte-americanas, na sequência de acusações de abuso sexual, disse que quem o ataca está a errar. "Mas as pessoas estão sempre a cometer erros, não é trágico", acrescentou."Devem levar o meu filme para [as salas dos] Estados Unidos, tomar consciência da verdade", afirmou o cineasta à rádio francesa, no dia de abertura do Festival de Deauville, mostra anual de cinema norte-americano em França."Um Dia de Chuva em Nova Iorque", o mais recente filme de Woody Allen, protagonizado por Timothée Chalamet e Elle Fanning, foi exibido na abertura oficial do festival, vai chegar às salas francesas de cinema no próximo dia 18 e tem a estreia portuguesa anunciada para 24 de outubro.A distribuição comercial nos Estados Unidos foi cancelada pela Amazon, na sequência dos protestos de Dylan Farrow, filha adotiva de Woody Allen, que retomou as acusações de agressão sexual contra o cineasta, no ano passado.Woody Allen negou sempre estas acusações.Dylan Farrow alega ter sido abusada em 1992, quando tinha 7 anos. A jovem é apoiada pela mãe, a atriz Mia Farrow, e pelo irmão Ronan, jornalista vencedor do Prémio Pulitzer, pela investigação ao produtor Harvey Weinstein e às acusações de agressão sexual de que este é alvo.Os processos contra o cineasta foram sempre arquivados, após investigação."Gostei muito de trabalhar com a equipa" de "Um Dia de Chuva em Nova Iorque", disse Woody Allen à France Inter, na sexta-feira, quando questionado sobre o peso das acusações no ambiente de trabalho. "Divertimo-nos imenso [durante as filmagens]. Todos queriam trabalhar" afirmou, acrescentando que todos são "livres de ter as suas opiniões, de pensar o que quiserem".Timothée Chalamet, que protagoniza o filme, doou o 'cachet' ao movimento Time's Up, de defesa a vítimas de abuso."Tenho 83 anos, não vou ficar por cá durante por muito mais tempo", declarou Woody Allen à France Inter. "Portanto, nada é assim tão grave"."Todas as provas me apoiam, todas as investigações realizadas me ilibaram", assegurou a outro canal, a France 5, em declarações também citadas pela France-Presse. "Espero que um dia percebam [os que me acusam] que cometeram um erro triste (...). Errar é humano, não é trágico, mas é irritante e triste".Confrontado com o movimento #MeToo, o cineasta disse que tinha um "percurso irrepreensível"."Faço cinema há 50 anos, trabalhei com centenas de atrizes e nenhuma suspeitou sequer de comportamento questionável [da minha parte] (...). Sempre contratei mulheres para os papéis principais e sempre lhes pagámos o mesmo que aos homens. Fiz sempre o que o movimento #MeToo reivindica", garantiu.Várias celebridades afastaram-se de Woody Allen, nos últimos anos, mas o realizador recebeu recentemente apoio público de atrizes como Catherine Deneuve e Scarlett Johansson."Ele afirma que está inocente e eu acredito", disse em agosto a atriz norte-americana, que já filmou "Scoop", "Match Point" e "Vicky Cristina Barcelona", com o cineasta.Deneuve considerou "incrível" o tom das acusações de que Woody Allen é alvo e assegurou que aceitaria filmar com ele.Diane Keaton, com quem Woody Allen fez vários filmes, como "Annie Hall", "Intimidade" e "Manhattan", defendeu sempre o realizador, a par de atores como Selena Gomez e Alec Baldwin.Woody Allen acabou em agosto a rodagem de "Rifkin's Festival", em Espanha, filme com Christoph Waltz, Gina Gershon e Elena Anaya, que deverá estrear-se em 2020."Enquanto continuar a ter financiamento, continuarei a fazer filmes", disse na sexta-feira à France Inter.