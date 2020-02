Se entrarmos na máquina do tempo dos Óscares, é quase certo que dela sairemos desiludidos. Comparando os nomeados e os vencedores das cerimónias realizadas a cada duas décadas até chegarmos ao número redondo (as capicuas têm um simbolismo perigoso) de 2020, a primeira conclusão será: há colheitas anuais melhores do que outras, mas a tendência é um decréscimo cronológico de qualidade.Os Óscares de 1940, 1960, 1980 e 2000, com todo o seu reportório de triunfos, desequilíbrios e iniquidades, refletem o estado da nação cinematográfica de cada período histórico. Em 1940, o sistema de estúdios funcionava a pleno vapor. Em 1960, sentem-se as réplicas do terramoto televisivo, com as superproduções em cinemascópio multiplicando-se como cogumelos, muitos intragáveis ou venenosos.Em 1980, dá-se o glorioso ocaso da New Hollywood (a vaga de cineastas cinéfilos e inicialmente fora do sistema como Scorsese, Coppola, De Palma ou Bob Rafelson) - são os efeitos de outro sismo, o de Spielberg e Lucas, ou Tubarão (1975) e Star Wars (1977). Já em 2000, Weinstein é rei, o cinema independente americano - depressa absorvido pela indústria - ainda prospera e uma nova geração chega às salas. Claro que, no cinema - toda a arte é subjetiva, mesmo quando custa milhões de euros -, o juízo qualitativo é individual. Mas há consensos, tendências, escolas, cânones, indiscutíveis brilhantismos. É pois difícil olhar para 80 anos desta feira de vaidades e não pressentir que, no essencial, é sempre a descer.Senão repare-se: os Óscares de 1940 consagrariam as longas-metragens produzidas em 1939, por muitos considerado o melhor ano de sempre da fábrica de sonhos hollywoodiana. Entre os nomeados a Melhor Filme, estavam E Tudo o Vento Levou - seria o vencedor - de Victor Fleming (e de George Cukor, e de King Vidor, e de David O’ Selznick...), Mr. Smith Goes to Washington, de Frank Capra, o Ninotchka de Lubitsch, o Stagecoach de Ford, O Feiticeiro de Oz e O Monte dos Vendavais na versão de William Wyler. Fora dos nomeados ficariam Gunga Din de George Stevens - o melhor filme de aventuras de sempre? -, Mulheres de Cukor, A Grande Esperança de Ford, o genial Meia-Noite de Mitchell Leisen, a obra-prima absoluta Only Angels Have Wings por Howard Hawks, A Pousada da Jamaica de Hitchcock ou Heróis esquecidos de Raoul Walsh. 15 meses depois da cerimónia de 1940, estreava-se Citizen Kane. Como superar isto?A 4 de abril de 1960, os Óscares premiariam Ben-Hur de William Wyler (um pastelão, mas um pastelão épico e por vezes vibrante), em desfavor do magnífico - e ousado para a época - Anatomia de Um Crime de Otto Preminger, além de um Zinnemann precioso, hoje quase esquecido, A História de uma Freira, com Audrey Hepburn. O ano anterior tinha dado a estrear Quanto Mais Quente Melhor de Billy Wilder, Bruscamente no Verão Passado de Tennessee Williams por Mankiewicz ou o Imitação da Vida de Douglas Sirk.Chegados a 1980, bastam duas palavras: Apocalypse Now. Claro que, à boa maneira da já então vetusta Academia, Coppola perderia o ceptro de Melhor Filme para... Kramer Contra Kramer, espécie de Marriage Story sem a panache e a fina ironia. Também por lá andavam All That Jazz de Bob Fosse, Bem-Vindo Mr. Chance de Hal Ashby, Manhattan de Woody Allen e O Rapaz do Tambor de Volker Schlöndorff.Em 2000? Venceria Beleza Americana de um tal... Sam Mendes (realizador de 1917), escolhido entre trabalhos de Michael Mann (O Informador) e David Lynch (Uma História Simples), O Sexto Sentido de M. Night Shyamalan e o melhor filme norte-americano em muitos anos, Magnolia, de Paul Thomas Anderson.É verdade que 2020 tem para amostra um filme notável: Parasitas, de Bong Joon Ho (e mais uma farsa, Jojo Rabbit, singular). Mas que dizer de O Irlandês ao lado de Taxi Driver (1975) ou de Touro Enraivecido (1980)?