Último filme de Kevin Spacey é fracasso de bilheteira

Na noite de estreia, o filme do actor que se viu envolvido no escândalo #MeToo amealhou apenas cerca de 126 dólares.



Foi já tido como um dos melhores actores do mundo e tinha legiões de fãs que exultavam a cada novo trabalho seu. Mas o mais recente filme de Kevin Spacey - actor que foi acusado de comportamento sexual indevido por diversas pessoas - terá tido uma noite de estreia desastrosa, tendo Billionaire Boys Club arrecadado apenas 126 dólares (algo como 110 euros).



Para o fracasso deste filme poderá contar o facto de apenas dez salas norte-americanas estarem a exibir o filme, nenhuma delas em Los Angeles, estado onde fica a capital do cinema norte-americano, Hollywood. O facto de o filme estar também há cerca de um mês numa plataforma de filmes on-demand pode não ter ajudado também ao sucesso de bilheteira, lembra o jornal britânico The Guardian. Mas nenhuma destas razões parece sobrepôr-se ao elefante na sala: as acusações de assédio sexual de que o actor foi alvo em meses recentes, na senda do movimento Me Too.



A primeira acusação partiu do actor Anthony Rapp, em Outubro de 2017. Rapp diz que Spacey o tentou seduzir quando este tinha apenas 14 anos (menor), durante a década de 80. As queixas acumularam-se, com muitas das alegadas vítimas a clamarem que o actor consagrado as assediava em festas em casas e bares. Spacey emitiu um pedido de desculpa onde revelava ser homossexual, tendo sido bastante criticado pela atitude de admitir a homossexualidade desta forma.



Pouco depois de as primeiras acusações terem vindo a público, Kevin Spacey foi retirado do filme Todo o Dinheiro do Mundo a apenas um mês e meio da estreia, e despedido da série da Netflix, House of Cards, onde desempenhava o papel principal há cinco temporadas.



Billionaire Boys Club, que conta com os actores Ansel Elgort e Taron Egerton nos papéis principais, é um drama baseado em factos reais. Conta a história de uma investigação a uma série de assassínios de pessoas relevantes que tiveram lugar num clube social com o mesmo nome, na Califórnia dos anos 1980.