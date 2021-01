A TVCine inicia, a partir do próximo sábado, 16, um ciclo de homenagem ao ator e realizador Jerry Lewis, um dos mais emblemáticos humoristas americanos do século XX e conhecido como o "Rei da Comédia" pelo seu trabalho a solo e na dupla Martin & Lewis, com Dean Martin.No dia 16, é exibido O Estoira Vergas (1951) de Norman Taurog, com a dupla Martin & Lewis a interpretar atores de vaudeville. No sábado seguinte, 23, é a vez da comédia musical Artistas e Modelos (1955), de Frank Tashlin, também com Martin e Lewis, desta vez como dois artistas em busca de uma oportunidade na indústria.No dia 30, Capitão Sem Barco (1959), também de Norman Taurog, tem Lewis como o desajeitado capitão de um barco de guerra desaparecido. Por fim, a 6 de fevereiro, é exibida a estreia na realização do ator, Jerry no Grande Hotel (1960), em que faz de rececionista.Os filmes são exibidos sempre aos sábados, às 22h, no canal TVCine Edition.