Toy Story pode ter-nos dito que era OK sermos para sempre crianças, mas disse-nos algo mais: que era muito adulto gostar de "filmes de crianças". E isso pavimentou a estrada para o futuro radiante da Pixar.



Tudo começa com uma bela lição sobre a vida: ninguém gosta de se sentir obsoleto. Mas é assim que Woody se sente quando vê Buzz Lightyear a chegar ao quarto do dono, Andy. Buzz, o astronauta, o cowboy do século XX, tem botões e até fala: "Para o infinito e mais além." Quem nunca se sentiu assim e, mais importante, quem nunca agiu desta forma perante brinquedos novos?



Esses sentimentos tornaram o mundo de Toy Story real e a forma como a história evoluiu tornou a relação com a nossa vida evidente. À medida que as sequelas se seguiram, Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) e agora Toy Story 4, as personagens também foram crescendo. Em Toy Story 3 a história ficou com Andy a ir para a universidade e a ter de decidir onde deixar os brinquedos. É um rito de passagem por que também passamos: deixamos de brincar para aceitarmos a vida real - depois, quando a vida real for demasiado, poderemos aceitar a nostalgia e voltar a eles.



A geração que cresceu com Toy Story revê-se. Toy Story criou o seu próprio "complexo de Peter Pan". Ainda não tem nome, mas daqui a uns vinte anos falaremos como Toy Story - e a Pixar -, por tornar o infantil tão real (e não o contrário) criou uma geração mais dependente da sua nostalgia.



2019. A Disney tem novas princesas, comprou a Pixar e agora está a fazer versões reais de alguns dos seus clássicos. É também o ano em que estreia Toy Story 4, onde se concretiza a passagem de testemunho que aconteceu há nove anos: os brinquedos estão agora na posse de Bonnie, a vizinha de Andy. Andy deixou ir os seus brinquedos. Mas nós não. Continuamos viciados em Toy Story, porque terá sempre algo a dizer-nos, a ensinar-nos e a alimentar a nossa imaginação. Porque só há um sentido: para o infinito e mais além.

1995. As princesas da Disney tinham desaparecido. Os filmes do estúdio tornaram-se diferentes e ao longo da década de 1990 exploravam outro tipo de personagens e histórias, como Aladino (1992), O Rei Leão (1994), ou tentativas de recriar outro tipo de princesas, como Pocahontas (1995). Já tinham passado muitos anos desde que a tecnologia digital tinha dado os seus primeiros passos, mas os seus resultados no cinema começavam a maravilhar-nos para lá da nossa imaginação, como aconteceu com Exterminador 2 (1992), Jurassic Park (1993) ou mesmo os pequenos detalhes de Forrest Gump (1994). Os jogos de vídeo prometiam uma realidade distante, os mundos em 3D maravilhavam pelas possibilidades mas não enchiam os olhos. E eis que surge Toy Story: Os Rivais.1995. Um estúdio - Pixar - de que pouca gente tinha ouvido falar, que tinha nascido com um pouco do génio de Steve Jobs (antes do mundo inteiro o adorar), apresenta o seu primeiro filme. É a primeira longa-metragem de animação totalmente animada por computador. E o seu tema não poderia ser mais apropriado: brinquedos. Mas não era uma história de brinquedos que Toy Story contava. Ou melhor, era uma história sobre a vida dos brinquedos, mas acima de tudo sobre nós.