Passaram 15 anos desde o lançamento do segundo filme da saga Kill Bill e muitos fãs já tinham perdido a esperança de alguma vez saber o que terá acontecido a Beatrix Kiddo. No entanto, Quentin Tarantino veio agora aquecer os seus corações com a notícia de que estará a planear um terceiro episódio.Em entrevista à rádio norte-americana Sirius XM, o realizador afirmou que estará em conversações com a Uma Thurman, a atriz que interpreta Kiddo e que será o passo lógico. "Sim, já tenho uma ideia daquilo que quero fazer. E esse era o assunto, conquistar um conceito... exatamente o que aconteceu à "'oiva' desde então. É isso que eu quero fazer", apontou Tarantino.O realizador afirmou ainda que não era capaz de criar uma "aventura qualquer" para a personagem, uma vez que "ela não merecia isso". "A 'Noiva' lutou muito. Agora tenho uma ideia de como isto poderá ser interessante". Ainda assim, o filme poderá demorar três anos a ser feito, alerta Tarantino.Atualmente, o realizador tem uma série de cinco episódios em mão, não se sabendo qual é o tema, o elenco nem a plataforma que a vai produzir, bem como uma peça de teatro. 2019 foi também um ano bastante trabalhoso, depois do lançamento de "Era Uma Vez em Hollywood", que está nomeado para cinco Globos de Ouro.