Stephen Dorff em entrevista, para lá de True Detective: "Fiz ótimos filmes, mas o Somewhere é especial"

A HBO chegou a Portugal e com ela vieram os atores Rodrigo Santoro (Westworld), Stephen Dorff (True Detective) e o CEO da HBO Europe, Hervé Payan, que na manhã de terça-feira, 12, se juntaram ao CEO da Vodafone Portugal, Mário Vaz, para a apresentação oficial à imprensa do serviço de streaming que já no dia anterior tinha sido disponibilizado ao mercado português.



Mais à noite, uma festa exclusiva no SUD Lisboa com a presença das duas estrelas internacionais e um rol de vedetas da televisão portuguesa assinalou o lançamento oficial da HBO Portugal.





Foi, por isso, um Stephen Dorff de voz rouca e com olheiras que encontrámos na manhã seguinte a fumar ao sol no terraço do seu quarto de hotel junto ao rio. Bebia um sumo de laranja enquanto esperava pela entrada do jornalista dapara falar sobre o seu papel em True Detective, onde partilha com Mahershala Ali o protagonismo da série criada por Nic Pizzolatto em 2014 e que a cada temporada tem elenco renovado e novos casos por deslindar.Sem dúvida, e também nunca tinha feito uma série como esta. Desde que a televisão ficou na moda e se tornou, em alguns casos, maior até do que o cinema... Por exemplo, a promoção de True Detective nos Estados Unidos está em todo o lado neste momento, mais do que as últimas estreias no cinema. Como sempre fiz cinema, para mim foi uma grande oportunidade poder passar oito horas numa personagem, com a grande escrita do Nic Pizzolatto, em vez da habitual hora e meia. True Detective é como um filme de oito horas.

E vir a Portugal para ser umas das caras da HBO – o Rodrigo também está cá –, vir a um país onde nunca tinha estado, o que é estranho porque julgava que já tinha estado em todo o lado... Por isso estar cá com estes tipos para o lançamento da HBO tem sido muito cool. Adoro ir a sítios onde nunca estive e para já Lisboa está a ser incrível.

Quando chegou?

Cheguei há duas noites. Voei de Los Angeles para Londres e vim para cá no mesmo dia.



Que tal o jet lag?

Ontem trabalhámos no duro, com muitos compromissos de imprensa e depois tivemos a grande festa... Estou um pouco cansado agora, mas está tudo bem. Depois durmo uma sesta.

Nunca tinha feito televisão antes...

Bem, entrei nuns episódios quando era mais novo..



...mas nunca protagonizou uma série de renome como esta. Como é que isso se proporcionou?

Eu já era um grande fã da série, mas não sabia que estavam a preparar uma terceira temporada. Já tinha ouvido alguns rumores, mas diz-se muita coisa em Hollywood. Tudo começou com um telefonema do meu agente a dizer que a HBO tinha ligado para dizer que eu estava numa lista de candidatos para ficar com um dos papéis principais de True Detective. Foi uma chamada que surgiu do meio do nada, no início de dezembro do ano anterior, que costuma ser uma época morta em termos de trabalho por causa do Natal e do Ano Novo. Geralmente só no fim de janeiro, início de fevereiro, é que se retoma o ritmo habitual de trabalho, mas a rodagem de True Detective estava a ser preparada para arrancar logo no início do ano.



Recebi, então, a chamada. Enviaram-me apenas duas cenas – não quiseram enviar o guião todo para a agência com medo que alguém fizesse cópias, o que eu percebo porque quando estamos a falar de uma série assim não podemos ter o risco de se saber o final. Depois encontrei-me com o Nic Pizzolatto e li-lhe as duas cenas. Embora ainda não tivesse lido o guião, foi-me dito que era um grande papel, por isso dei um salto no escuro, com base no talento por trás do projeto: o Nic e o que ele fez antes, o Mahershala Ali, que ainda não conhecia mas cujo trabalho enquanto ator eu apreciava muito.







E depois?

Foi como antigamente, quando ainda tinha de fazer muitos castings para conseguir um papel. Fui à HBO e entrei numa sala grande onde estava um grupo de pessoas. Li as duas cenas e ao sair falei com o Nic durante uns dez minutos. Pensava que tivesse estragado a audição, porque tinha estado lá pouquíssimo tempo. Mas pelos vistos era tudo o que eles precisavam de ver, porque passado pouco tempo fizeram-me uma oferta. Perguntei logo se finalmente já podia ler o guião [risos], e lá mo enviaram.



Qual foi a primeira impressão?

Fiquei muito impressionado com o material. E à medida que o ia lendo o guião ficava cada vez melhor. Yeah... é um trabalho de sonho para qualquer ator. Sinto que por estes dias não há propriamente uma abundância de histórias originais e bem escritas, por isso para mim senti que tinha de lutar por este papel.

A primeira temporada de True Detective foi amplamente elogiada pela crítica, mas a segunda nem por isso... Já há críticas à terceira? Como tem sido a resposta?

A série já está a dar praticamente em todo o mundo menos aqui. Já vamos no sexto episódio.

De um total de oito?

Sim. Já já vamos bem longe na história. As críticas têm sido de forma geral muito boas. Quer dizer, eu na verdade não costumo ler as críticas, mas estou a par do que se diz e vejo que no Rotten Tomatoes estamos com classificação de 95%, o que é enorme. Ainda não li nem ouvi um único comentário negativo. Toda a gente está a dizer que estamos de volta ao nível da primeira temporada. Na verdade, para mim estamos ainda melhor porque esta temporada é mais ambiciosa. As emoções por trás do caso, por trás destas duas personagens, o facto de contarmos a história em três linhas temporais diferentes – a primeira temporada teve flashbacks de duas décadas no passado. Já nós temos estamos constantemente às voltas com três linhas temporais. Vamos desde as nossas personagens com 30 anos, depois com 40, e até aos 75. É uma escala maior e muito mais expansiva no que à escrita diz respeito. Também para o Nic esta é a temporada preferida.



O que o faz decidir-se por um projeto, em detrimento de outro?

É sempre diferente mas geralmente tudo começa pelo argumento. Um projeto sem argumento não é nada. Depois vamos ver quem mais está envolvido, por exemplo quem vai realizar. Nos filmes o realizador é quem mais importa. Em televisão quem manda é o showrunner [figura que junta o de criador ao de produtor e argumentista principal], que neste caso é o Nic. É um jogo e um campo de atuação completamente diferente do do cinema.

Quando eu era mais novo escolhia os filmes com base em quem mais entrava neles e com base nos locais onde seriam filmados. Quando tinha vinte e poucos anos queria trabalhar com o Harvey Keitel, o Jack Nicholson, o Dennis Hopper, por isso nem sequer queria saber se o filme ia ser um sucesso. Quer dizer, queremos que as pessoas nos vejam, mas por outro lado o meu gosto é um pouco diferente. Normalmente escolho filmes pequenos que podem nem sequer vir a ser distribuídos pela maioria das cidades. Depois acontece fazer um filme com a Sofia Coppola [Somewhere — Algures], que por causa da natureza do projecto é ao mesmo tempo um filme pequeno e um filme grande.



Somewhere — Algures estreou há quase dez anos [em 2010]. Que memórias tem desse filme?

Adorei fazê-lo. A Sofia era uma amiga. Conhecia o pai dela das audições, quase chegámos a trabalhar juntos. Estivemos uns anos sem nos vermos e de repente ela perguntou-me se me poderia enviar um guião. Isto numa altura em que ela não fazia filmes desde o Marie Antoinette [em 2006], o que para ela representou um intervalo de quatro ou cinco anos. Todos queriam trabalhar com a Sofia Coppola. Todos os grandes atores de Hollywood queriam ficar com o papel. Tipos mais importantes e mais velhos do que eu, como por exemplo o George Clooney, com quem ela chegou a reunir.







Como é que o papel foi parar a si?

Encontrei-me com ela em Paris e foi incrível. Acho que ela estava a querer ver como é que eu envelheci, porque já não nos víamos há algum tempo. Mais tarde ligou-me, estava eu ainda em Paris, a dizer que não precisava de se reunir com mais ninguém e que gostava muito que eu fizesse o filme. Aceitei, claro. Foi um papel muito importante para mim na altura. Vencemos o Leão de Ouro no festival de Veneza e foi um filme muito celebrado na Europa, mas menos nos Estados Unidos, onde o consideraram demasiado arrojado, demasiado europeu, demasiado parado. Acho que os americanos não percebem o que se está a passar quando vêem um Ferrari a dar voltas à pista.



Ainda ontem à noite, na festa, fui abordado por pessoas que me disseram que o Somewhere é o seu melhor filme. Fiz ótimos filmes, mas o Somewhere é especial. Eu e a Elle Fanning tínhamos uma grande ligação. Adorei trabalhar com ela. É uma grande senhora, uma grande realizadora e tem um grande talento em contar uma história apenas com imagens, música e sensações.



O que o atrai numa personagem?

Uma personagem que eu nunca tenha feito, que me desafie... True Detective foi muito fácil de aceitar porque, primeiro, eu sabia que toda a gente iria querer ver, e depois porque há uma grande máquina por trás, que é a HBO. Também porque a escrita é incrível e prefiro fazer um projeto assim do que numa série normal de televisão como o CSI-qualquer-coisa. Isso não quereria fazer.



Enquanto ator quero ter experiências diferentes. Felizmente fui tendo muitas oportunidades ao longo da minha carreira e para mim isso é o que torna True Detective especial. É a primeira vez que entro em algo deste género. Outros saltam de grandes séries em grandes séries, mas para mim é a primeira vez que entro em algo deste género. Ontem na festa mostraram imagens de algumas séries da HBO como Game of Thrones, Westworld ou True Detective, e para mim, sem querer comparar... Uma é uma série gigante, carregada de sexo e dragões, que o mundo inteiro adora ver; a outra é uma ficção científica sobre inteligência artificial que na sua própria maneira é muito original e criativa. True Detective, por outro lado, tem os pés mais assentes na terra. São apenas dois tipos num carro durante a maior parte do tempo. Enquanto ator, prefiro assim.