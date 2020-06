Spike Lee ainda estava na universidade quando criou a sua própria produtora. Tinha 22 anos e assinado apenas três curtas-metragens. Uma, realizada em 1980, tem como título The Answer e é sobre um argumentista afro-americano a quem oferecem 50 mil dólares para escrever um remake de O Nascimento de Uma Nação.Trinta e oito anos depois, numa das cenas mais poderosas de BlacKkKlansman: O Infiltrado, Lee cruza a voz cheia de história do ativista Harry Belafonte – explicando como o filme de D. W. Griffith, O Nascimento de Uma Nação, foi tão poderoso que permitiu o renascimento do Klux Klux Klan – com imagens do próprio épico de 1915 a serem projetadas para o entretenimento e validação de David Duke e dos seus seguidores do KKK, a organização racista que continua a defender a supremacia branca.A produtora de Spike Lee, fundada em 1979, chama-se 40 Acres and a Mule Filmworks, recordando a promessa que General Sherman fez aos escravos livres do estado da Geórgia em 1865. Poucos meses depois, Lincoln é assassinado e Andrew Johnson rescinde a ordem, deixando-os sem lugar para onde ir depois de uma vida de escravidão. Muitos acabam por ser presos por vagabundagem e condenados a trabalhos forçados. É uma perversa ironia exposta no documentário A 13ª Emenda, de Ava DuVernay. A realizadora, que confessou ao The New York Times ser uma "devota do Spike Lee", tem a sua lista dos filmes preferidos do realizador: o primeiro é A Última Hora (2002), a adaptação de um romance de David Benioff (que mais tarde se tornou o criador de A Guerra dos Tronos) num dos primeiros filmes rodados em Nova Iorque depois dos ataques do 11 de Setembro. O segundo? Quanto Mais Melhor (1990), sobre a vida profissional e amorosa de um trompetista. Em terceiro lugar vem Não Dês Bronca (1989), que olha para os conflitos raciais num dia demasiado quente em Bedford-Stuyvesant, em Brooklyn. Depois, em quarto lugar, está Malcolm X (1992), a biografia de um dos mais polémicos líderes na luta pelos direitos civis; e em quinto vem When the Leeves Broke: a Requiem in Four Acts (2007), uma série documental sobre a ausência de respostas do Governo americano depois do Furacão Katrina ter posto Nova Orleães – e os seus habitantes – debaixo de água.Será talvez o grande truque de magia de Spike Lee, a sua maior proeza: nunca deixar de falar da experiência do que é ser afro-americano num país que é sistemicamente racista e, em simultâneo, não permitir limites às histórias que quer contar. Antes dele, os cineastas com a sua cor de pele eram encurralados no subgénero da Blaxploitation – Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971), de Melvin Van Peebles, é um belo exemplo – ou esquecidos até se tornarem objetos de culto (Killer of Sheep, de 1978, o magnífico filme de Charles Burnett). Spike Lee – e a sua produtora – exigem o que foi prometido e sendo adiado: um terreno marcado, uma base onde criar, a hipótese de explorar.A indústria cinematográfica americana – que preferiu Miss Daisy a Não Dês Bronca nos Óscares, um insulto que o realizador nunca esqueceu – ainda tem muito para andar até alcançar qualquer tipo de igualdade, mas é um facto – claro como água - que o sucesso de Spike Lee facilitou o aparecimento de nomes como John Singleton (A Malta do Bairro, 1991), Ryan Coogler (Creed, 2015), Barry Jenkins (Moonlight, 2016), Jordan Peele (Foge, 2017) e a já referida Ava Duvernay (Selma, 2014) – e que a sétima arte é melhor por isso.De Spike LeeEUA; Drama/guerra; 154m;