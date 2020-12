Soul foi dobrado por atores brancos e ativistas negros falam em black face

Soul: Uma Aventura com Alma é um filme sobre a cultura jazz e a sua relação com a comunidade negra norte-americana. Mostra Joe Gardner, professor de piano, a ter finalmente uma grande oportunidade na vida: tocar numa banda jazz. Mas há atores e activistas negros que vêem a versão portuguesa deste filme como uma oportunidade perdida, já que nenhum actor negro foi contratado para fazer a dobragem. Apontam falta de representatividade e black face.

Estreou na plataforma de streaming Disney+ no dia 25 de dezembro. É o primeiro filme da Pixar com um protagonista negro e isso foi amplamente divulgado como revolucionário para o panorama audiovisual desde que houve notícias sobre o filme. O elenco de vozes na versão original conta com Jamie Foxx (o protagonista), Questlove ou Phylicia Rashad; em Portugal o protagonista ganhou voz por Jorge Mourato e outras personagens negras são interpretadas por Mónica Garcéz ou Pedro Pernas.

"Deixou-me revoltado e triste que nem neste filme tenham dado a oportunidade de artistas negros contarem esta história", diz à SÁBADO Marco Mendonça, um dos atores que primeiro levantou esta questão nas redes sociais, na segunda-feira. Ficou entusiasmado com a mensagem do filme — um homem negro em busca de concretizar o seu sonho, longe de estereótipos raciais e ligado a uma cultura negra que lhe é importante. "Isto é uma história de negros, fala-se de uma cultura musical negra e de uma comunidade negra. É óbvio para mim que tinha de ser contada por negros".

Nas redes sociais, o ativista e dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba assemelha a escolha ao black face, quando, no Estados Unidos do século XIX, atores brancos pintavam a cara de preto e exageravam características físicas em palco, já que os negros não podiam representar e a sua imitação fazia parte da chacota. A prática é hoje reconhecidamente racista e símbolo do segregacionismo, já que os negros não entravam em locais públicos como salas de teatro.

Para a comunidade negra que levantou o tema está também em causa uma questão política de apropriação desta história. "Compreendo que não tenha havido uma má intenção na escolha, mas parte de uma falta de atenção ao problema", continua Marco, "Seria uma tomada de posição política. É triste que não se tenha acompanhado este movimento", considera, tendo em toda as dobragens feitas por artistas negros no Brasil ou em França.





Contactada pela SÁBADO, a Disney diz: "Esforçamo-nos por ser inclusivos nos nossos castings, contudo reconhecemos que há trabalho a fazer e estamos comprometidos em diversificar os talentos nas nossas dobragens, independentemente da geografia onde atuamos."



A cor da voz

Para Vanessa Sanches, a voz transmite identidade e pode deixar distinguir a cor da pele. "Sempre que preciso de alguma validação ao telefone, em algum serviço, por exemplo, falo de uma forma diferente da que falo com os meus amigos ou com a minha família", exemplifica a redatora do site sobre cultura negra da lusofonia, Batumen. Vê na dobragem portuguesa de Soul a voz da comunidade negra portuguesa a ser branqueada e usa, ironicamente, o termo black voice.

O casting que falha em atores negros para dobrarem estas personagem teria ligitimadade num plano idílico em que existiria uma equidade entre atores e artistas de quaisquer ascendências. "Os atores brancos fazem tudo — asiáticos, negros — e até com sotaques, o que é ofensivo", continua Marco Mendonça.

"Não vejo problema algum de um branco dobrar uma personagem preta ou vice-versa, mas este filme tem várias personagens é sobre cultura negra", resume e acrescenta o contexto em que aparece como mais um motivo para um casting diferente. 2020 foi o ano em que #blacklivesmatter se tornou num movimento internacional, e foram amplamente noticiados casos em Portugal como a agressão a Cláudia Simões e o homicídio de Bruno Candé.





A representatividade no audiovisual

No post que fez para levantar a questão, Marco Mendonça defende a representatividade como forma de combater o racismo. Aqui falhou, diz, "mais uma vez". "Não me surpreendeu porque é habitual. Olha-se para as fichas técnicas do meio audiovisual e do teatro português e não há negros. Não se leva em conta a importância da representatividade, têm uma visão falsa da realidade social portuguesa", acrescenta.

Na experiência de Marco, os castings no sector do audiovisual são conduzidos de forma errada. "Os atores negros são contratados para papéis secundários, mais próximos da figuração, ou têm pouca complexidade: são sempre criminosos, empregadas da limpeza, toxicodependentes ou personagens violentas". E no momento da decisão sobre o ator é fácil serem ignorados, "na ficção como na vida".

"Em Portugal mal tempos acesso seja a que oportunidade for. Ao menos neste filme, que nos diz tanto… era obrigatório", atira o ator.