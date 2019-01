Sandra Bullock: "Vi medo na cara da equipa de filmagem"

A atriz falou sobre Bird Box - Às Cegas, sobre como os filhos alteraram a sua forma de trabalhar e como o #MeToo está a mudar Hollywood - e irritou-se com uma pergunta da SÁBADO

O tema da maternidade ocupou boa parte da conversa que Sandra Bullock manteve com uma dúzia de jornalistas europeus num hotel de Berlim em novembro. Os press junkets costumam ser assim, muito cordiais, com perguntas ligeiras que não aborrecem ninguém e que visam colocar o "talento" a falar sobre o projeto que estiver a promover. Ainda por cima é Natal, Sandra Bullock tem ascendência alemã e claro que já levou os dois filhos a visitar as famosas feiras de Natal de Berlim, embora não, não seja fã de Glühwein, o popular vinho quente alemão que ela enuncia com uma pronúncia perfeita.



"A parte boa da minha vida neste momento é que o mais importante que eu tenho está em casa. Se não estiver tudo bem em casa, não consigo fazer o meu trabalho", disse, explicando, de seguida, como agora só aceita trabalhos que não a afastem de casa e dos filhos. E se tiver de se afastar, então eles vêm atrás. Por exemplo até Berlim, onde depois da entrevista decorreria a antestreia mundial do seu novo filme, Bird Box - Às Cegas, que estreou no passado dia 21 de dezembro, na Netflix.



Desta vez, porém, houve um motivo mais pertinente para a atriz de 54 anos falar da relação com os seus filhos e de como eles a levaram a redefinir as suas prioridades desde que foi mãe solteira. Esse motivo foi, precisamente, Bird Box, o filme de suspense pós-apocalíptico em que Sandra Bullock interpreta uma mãe solteira, com dois filhos, a tentar sobreviver num mundo devastado por misteriosas criaturas que provocam o suicídio a quem as vir.



A solução passa por vendar os olhos, calcorreando terreno como em Ensaio sobre a Cegueira, livro de Saramago que o cineasta brasileiro Fernando Meirelles adaptou em 2008.



"O filme não é sobre monstros, mas sobre os maiores medos das pessoas", diz. "Como é que mostramos isso? Como é que se cria visualmente algo que esteja à altura dos nossos piores medos", comenta sobre os principais desafios deste filme. "Adorei a ideia de nunca ter feito este género", disse a atriz. "Decidi que quero experimentar todos os tipos de filmes até ao fim da minha carreira", acrescentou.



Com uma carreira de três décadas em Hollywood, são poucos os géneros em que Bullock não molhou já os pés. Comédias românticas? Não é por acaso que os anos 90 a viram rivalizar com Julia Roberts pelo título de "namoradinha da América". Ação? Foi logo em 1994, quando saltou para a ribalta ao lado de Keanu Reeves em Speed - Perigo a Alta Velocidade. Ficção científica? Foi em 1993, no que terá sido o seu último papel secundário, em O Homem Demolidor, com Sylvester Stallone - foi também em Gravidade (2014), de Alfonso Cuarón, quando Sandra Bullock deixou George Clooney à deriva no espaço. Por esse filme foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz, mas não venceria, ao contrário de 2010, quando levou para casa uma estatueta a premiar a sua performance no drama Um Sonho Possível.



Quanto ao pós-apocalíptico Bird Box, Sandra Bullock é Malorie, personagem que nos é apresentada em fim de gravidez, numa consulta pré-natal a que foi com uma irmã (Sarah Paulson). Quando a médica lhe pergunta pelo pai, Malorie responde "Sou só eu" - e nas duas horas que se seguem, nada mais é dito sobre o assunto.



Quando deixam a clínica, descobrem que algo estranho se passa: de repente e de forma aleatória, as pessoas à sua volta estão a matar-se, num registo que evoca O Acontecimento (2008), de M. Night Shyamalan. Começa assim o fim do mundo e a viagem pela sobrevivência, que coloca Sandra Bullock a contracenar com John Malkovich e Trevante Rhodes.



Bird Box é uma adaptação do romance homónimo do norte-americano Josh Malerman, realizado pela dinamarquesa Susanne Bier (recebeu o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro por Num Mundo Melhor, em 2011). Uma jornalista dinamarquesa perguntou a Bullock como foi trabalhar com a sua conterrânea. A resposta foi demasiado cordial para ser reproduzida. A seguir, alguém perguntou pelas diferenças entre ser dirigida por um homem ou por uma mulher, e a entrevista ganhou interesse.



"Para começar", diz Bullock, "a Susanne tem uma vagina. Já trabalhei com outras realizadoras e também tinham vaginas". Para a atriz, um realizador não pode ter medo de dirigir os atores, mas tem também de não ter medo de deixar os atores representar. "Às vezes surpreende-me como há realizadores que têm medo, e isso não tem a ver com o sexo."



Já a SÁBADO quis saber se Bullock notou diferenças no set de filmagens, sendo este o seu primeiro filme desde que o movimento #MeToo eclodiu. "Na verdade, quando o #MeToo aconteceu estávamos a filmar o último terço de Ocean's 8 [estreou em 2018] e logo aí notei diferenças", respondeu.



"O que foi interessante em Bird Box é que, por estar uma mulher a realizar, pude ver medo na cara da equipa de filmagem", continuou. "Era tudo boa gente, mas percebi que estavam com medo."



"Escuta", disse Bullock antes de exemplificar: "Num set de filmagens é tudo muito relaxado, há piadas parvas, disparates, etc., mas isso não estava a acontecer neste filme. Os homens andavam a pisar ovos. Havia um grande medo sobre o que seria apropriado…"



Como a atriz e a realizadora queriam deixar as pessoas à vontade, acabaram por reunir a equipa e dizer-lhes: "Vocês podem brincar, ok? Não se preocupem que avisaremos se forem inapropriados."



A cordialidade ficara para trás e em breve o verniz estalaria. Se o #MeToo está a tornar o mundo um lugar menos sexista e a dar mais oportunidades a mulheres para realizarem, a SÁBADO quis saber o que a atriz de 54 anos pensa sobre a discriminação etária que as atrizes ainda sofrem, materializada na escassez de papéis interessantes para mulheres com mais 40 anos - "sofriam", corrige Sandra Bullock. "Sofriam."



Insistindo no tema, perguntamos que idade teria a personagem que a atriz de 54 anos interpreta. "Não faço a mínima ideia. Obviamente é alguém com idade para ter filhos. Interessa que idade tem? É que eu olharia para isso como uma pergunta sexista." Sexista ou discriminatória pela idade? "Ambas. Não perguntaste a idade da personagem do Trevante Rhodes [Tom]."



Ainda tentamos argumentar que a idade de Tom é irrelevante porque a discriminação etária não afeta homens e que, por isso, seria pertinente saber o que uma atriz de 54 anos no seu pico de forma tem a dizer sobre o assunto. Mas a palavra foi dada a outro jornalista.



Artigo publicado originalmente na edição 764 da revista Sábado, de 20 de dezembro de 2018