Resistência, novos desafios e alternativas: um Curtas a fintar a pandemia e a olhar para o futuro

Porto, Faro e Lisboa juntam-se este ano a Vila do Conde para celebrar o festival que de há quase três décadas para cá tem divulgado o melhor que se faz cá dentro e lá fora no campo da sétima arte. Assim, para além das já habituais salas anfitriãs vila-condenses – o Teatro Municipal, o Auditório Municipal e a Solar - Galeria de Arte Cinemática – a competição nacional apresentar-se-á também entre 5 e 9 de outubro no Cinema Trindade (Porto), entre 7 e 11 de outubro no Cinema Ideal (Lisboa) e entre 6 e 10 de outubro no Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude de Faro. Em Vila do Conde, Porto e Lisboa as sessões serão acompanhadas por conversas com os autores.

Outra novidade é a transmissão em formato VoD (Video on Demand) de grande parte da programação (sessões de cinema, debates, entrevistas e masterclasses), uma medida que pretende aproximar público e cineastas de forma segura, contornando assim as limitações de lotação consequentes da Covid 19. De realçar igualmente a estreia de uma nova categoria não competitiva, "New Voices", que lança um olhar de descoberta de novas tendências e de realizadores emergentes, entre eles a espanhola Elena López Riera, a panamiana Ana Elena Tejera e a luso-descendente Ana Maria Gomes, e a exposição do artista multidisciplinar espanhol Isaki Lacuesta.





Na Competição Nacional, composta por 17 obras de ficção, animação e documentário, destaque para as estreias de filmes de nomes que já são conhecidos do festival, como o de João Rosas, vencedor do Melhor Filme da Competição Nacional em 2015, que apresenta "Catavento", a história de um melómano apaixonado que termina o ensino secundário e se vê na iminente escolha das várias possibilidades para o seu futuro (4 out., dom.); de Filipa César, Grande Prémio Cidade Vila do Conde em 2015, que traz ao Curtas "Crioulo Quântico: o algoritmo do algodão", um filme que explora excertos de obras e leituras performativas de diversos autores, numa reflexão sobre formas de exploração (8 out., 5a.); ou de Pedro Peralta, distinguido com a Menção Honrosa Take One! Em 2012 e que nesta edição mostra a sua mais recente criação "Noite Perpétua", uma curta que se passa em 1939 e que retrata a apreensão de uma refugiada pela Guarda Falangista de extrema direita espanhola (6 out., 3a.).

Por seu lado, a Competição Internacional apresenta uma seleção de realizadores já consagrados e outros emergentes que têm granjeado a atenção do público, da crítica e da indústria. Assim, na primeira categoria podemos encontrar "Hidden", do iraniano Jafar Panahi, uma curta sobre uma rapariga com uma voz belíssima que se mantém reclusa devido a restrições familiares e religiosas (5 out., 2a.); "A Night at the Opera", do ucraniano Sergei Loznitsa, sobre as noites de gala organizadas no Palais Garnier durante os anos 1950 e 1960 (7 out., 4a); ou "Mi Piel, Luminosa", do mexicano Nicolás Pereda, que conta a história de um menino que é isolado por ter contraído uma rara doença de pele (7 out., 4a.). Nos nomes emergentes, destaque para a grega Jacqueline Lentzou, que chega ao curtas com "The End of Suffering (A Proposal)", um misterioso diálogo cósmico entre uma rapariga e uma entidade não identificada (9 out., 6a.); e para a também grega Konstantina Kotzamani que traz "Electric Swan", uma curiosa ficção passada num prédio em Buenos Aires que ameaça cair, causando tensões entre os moradores (3 out., sáb.).

Outra importante secção do Curtas é a programação Stereo, espaço onde se aborda a intersecção da música com o cinema. Neste campo, para além da competição de vídeos musicais e da apresentação dos documentários "Antena3 Docs Apresenta Implantação da Rapública #2 Pintar o Hip Hop" (3 out., sáb.), "Ricardo", sobre a misteriosa personagem que invadiu os palcos dos Sensible Soccers (3 out., sáb), e "A Vida Dura Muito Pouco – Celebrando a obra de José Pinhal" (3 out., sáb), o festival conta nesta edição com o cine-concerto "Guanche", que junta em palco Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), a atriz Íris Cayatte e o realizador Pedro Maia (9 out., 6a., €7 até 2 out.; €8 durante o evento). "Guanche" foi rodado entre as montanhas da ilha da Madeira e o Oceano Atlântico e propõe um trabalho em torno do homem, do desenvolvimento e da sua relação com a natureza.





A Competição Experimental volta a apostar numa programação de vanguarda para refletir sobre os possíveis caminhos do cinema e conta nesta edição com nomes de grande reconhecimento internacional, tais como a italo-alemã Rosa Barba – "Aggregate States of Matters" (8 out., 5a.) – o norte-americano Ben Russell – "Color-Blind" (9 out., 6ª.) – a portuguesa Salomé Lamas – "Extraction: The Raft of the Medusa" (8 out., 5a.) – ou a equatoriana Alexandra Cuesta – "Notes Imprints (On Love) Part I" (6 out., 6a.).

Já no Cinema Revisitado, secção criada na edição de 2019, a proposta passa pela descoberta das curtas mais obscuras de Jean-Luc Godard, numa seleção com curadoria da crítica francesa Nicole Benez e que revisitará trabalhos publicitários e de promoção dos filmes criados entre 1955 e 2019 pelo mestre franco-suíço. O cineasta francês Frank Beauvais, a quem foi dada carta branca, também estará em destaque nesta secção ao apresentar uma seleção de seis filmes onde se evidenciam os desejos, os prazeres e as emoções de obras assumidamente subjetivas, com imagens poéticas e abstratas (6 out., 3a.). Será também exibido o seu filme de 2019 "Ne croyez surtout pas que je hurle", uma espécie de diário pessoal do realizador através dos filmes que viu em isolamento (4 out., dom.).

O programa Da Curta à Longa, espaço em que o festival acompanha alguns dos realizadores que já passaram por Vila do Conde e que apresentam os seus novos projetos, terá obras em antestreia nacional de nomes como João Paulo Miranda Maria, considerado uma das maiores promessas do cinema brasileiro da atualidade e que trará ao Curtas "Casa de Antiguidades", um dos destaques da seleção de Cannes (3 e 10 out., sáb.). Também a norte-americana Kelly Reichardt, um dos nomes mais importantes do cinema mundial contemporâneo, estreará em Portugal "First Cow", que foi aclamado na sua estreia mundial na Berlinale (4 out., dom., 10 out., sáb.). Nos realizadores portugueses, destaque para Rodrigo Areias, que traz o seu novo filme "Vencidos da Vida" (10 out., sáb.), e para Miguel Gonçalves Mendes com "O Sentido da Vida", um documentário que conta com a presença de Valter Hugo Mãe (5 out., 2a.). O escritor, que tem uma conhecida ligação ao Curtas, será ainda protagonista no filme de encerramento, "Herdeiros de Saramago: Valter Hugo Mãe", episódio de uma série criada por Carlos Vaz Marques e realizada por Graça Castanheira (10 out., sáb.).





Haverá ainda lugar para a secção Panorama, espaço que nesta edição pretende lançar um olhar sobre a produção recente da Roménia e da Polónia e que passará em revista algumas das obras portuguesas que marcaram os últimos doze meses: A Dança do Cipreste, de Mariana Caló e Francisco Queimadela (9 out., 6a.), Meine Liebe, de Clara Jost (9 out., 6a.), Mesa, de João Fazenda (9 out., 6a.), e O Cordeiro de Deus, de David Vicente Pinheiro (9 out., 6a.), são os filmes escolhidos.

Os mais novos, como é habitual, também terão uma palavra a dizer nesta 28ª edição do Curtas de Vila do Conde através da seleção "Curtinhas", composta por um júri até aos 9 anos, "My Generation", que engloba filmes escolhidos por jovens das escolas secundárias de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, e "Take One!", a secção que já premiou nomes como João Salaviza e Leonor Teles e que se assume cada vez mais como um importante barómetro da produção feita nas escolas de cinema em Portugal e pelo mundo.

A programação da 28ª edição do Curtas Vila do Conde, composta por 261 filmes, pode ser consultada aqui e os bilhetes por sessão têm o preço de €4. Há ainda a possibilidade de comprar um free pass, que dá acesso livre a todas as sessões e inclui a oferta do catálogo do festival, e que tem um custo de €25 até ao final de setembro e de €35 a partir de 1 de outubro.