Representação de Bruce Lee abre guerra entre filha do ator e Tarantino

Era Uma Vez… em Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino, estreou a semana passada e já deu que falar. Não só pelas suas referências históricas e recordes de bilheteiras, mas por um motivo controverso – o diretor foi criticado pela cena em que o ator de descendência coreana Mike Moh interpreta Bruce Lee.

A filha de Bruce Lee, Shannon Lee, descreveu que se sentiu "desconfortável sentada no cinema a ouvir as pessoas a rirem do meu pai". Numa entrevista à revista norte-americana Variety disse ainda que o pai "parece um idiota arrogante e cheio de exibicionismos". "E não como alguém que teve que batalhar três vezes mais duro do que qualquer uma daquelas pessoas, para conseguir o que para alguns veio naturalmente", acrescentou.

Quentin Tarantino respondeu à polémica e explicou que o comportamento e as declarações de Bruce Lee foram baseadas no seu conhecimento do ator, fundamentado em biografias. "Bruce Lee era um bocado arrogante. O modo como falava… Eu não inventei, ouvi-o a falar coisas dessas. As pessoas dizem-me ‘ele nunca disse que podia derrotar o Muhammad Ali’ e sim, ele disse. Não só ele disse isso, a sua mulher disse isso. A primeira biografia dele que li foi Bruce Lee: The Man Only I Knew, de Linda Lee, e ela absolutamente disse isso", explicou Tarantino.

Depois da resposta do diretor, Shannon voltou a pronunciar-se e disse que Tarantino devia "calar a boca", acrescentando: "ele podia pedir desculpa, ou podia dizer ‘eu não sei como era Bruce Lee. Só escrevi para o meu filme. Mas isso não deveria ser considerado como ele era de verdade.’"

Para apoiar Shannon, o ex-basquetebolista da NBA, Kareem Abdul-Jabbar, escreveu um artigo na revista norte-americana Hollywood Reporter a explicar que "Tarantino tem o direito artístico de retratar Bruce da maneira que ele quiser". Porém, defendeu, "fazê-lo de maneira tão desleixada e um pouco racista é um fracasso tanto como artista como ser humano."

Kareem afirma que sempre foi fã de Tarantino e um amigo de longa data de Bruce, que já alertava sobre o estereótipo que atores asiáticos enfrentavam em grandes produções. "Durante os nossos anos de amizade, Bruce falou apaixonadamente sobre como estava frustrado com a representação estereotipada dos asiáticos no cinema e na TV. Os únicos papéis eram para os vilões ou para os empregados que faziam reverências", explicou o atleta.