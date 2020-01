Regina Pessoa, a portuguesa na corrida dos Óscares

Assim que soube que o primo estava a queimar os papéis do Tio Tomás, entrou no carro e seguiu para Vila-Nova de Outil, perto de Coimbra. Fez aqueles 110 km, que separam o Porto daquela aldeia, apenas com uma ideia: salvar do esquecimento os diários do tio. Estávamos em 2005, e Regina Pessoa não sabia ainda que aqueles rabiscos e livros de contas a iriam pôr na shortlist para Melhor Curta-Metragem dos Óscares deste ano com Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias. A artista conseguiu salvar duas caixas daquele tio tão misterioso. "São folhas muito bonitas, porque ele tinha o ritual de anotar tudo. Fazia muitas contas, era uma torrente de números. Aquilo fascinava-me", diz àRegina Pessoa, de 50 anos, queria homenagear o tio que a ensinou a desenhar quando tinha 4 anos. Usavam carvão e desenhavam nas paredes de cal e nas portas. "Ele gostava de desenhar rostos abstratos. Comecei a desenhar com ele, com pedaços de carvão que tirávamos da lareira. Era uma forma muito original e que contrariava as regras das casas dos meus amigos, onde não se podia fazer. Ele encorajava-nos - a mim, à minha irmã e aos meus primos - a desenhar dessa forma."O tio Tomás era um solteirão que vivia na casa da mãe, a avó materna da artista, e que depois de o pequeno negócio da família ter falido, andava sempre de emprego em emprego. "Eles tinham uma exploração de pedra, de cantarias [a arte de talhar blocos de rocha usados na construção de edifícios ou das ombreiras das janelas], na zona de Coimbra . O meu tio Tomás era responsável pela contabilidade, mas quando as janelas de cantaria foram substituídas pelas de cimento, a pequena empresa faliu. O tio Tomás sempre se culpou. Como ele já tinha uma predisposição um certo caráter obsessivo, penso que aí algo se quebrou e fazer contas tornou-se a sua missão de vida."O traço de Regina - que se formou em Belas-Artes, na Universidade do Porto - parece ir buscar inspiração ao carvão da infância. "Desenhávamos sempre com carvão. Não havia limites. Era ele que nos corrigia: ‘Atenção às proporções da cara. As orelhas são da altura dos olhos.’" A artista conta que continuou a desenhar com o Tio Tomás até aos 12 anos. "Infelizmente, a minha família era bastante disfuncional e a casa dele era um refúgio." Nunca pensou seguir animação, nem tinha televisão em casa. Quando estava no segundo ano da faculdade, procurou um part-time e tentou a sua sorte na Filmógrafo - Estúdio de Cinema. "Fui lá com os meus desenhos e disseram-me: ‘Começas amanhã.’"Em 1999, realizou a primeira animação: A Noite, que conta a história entre uma mãe e uma filha que não comunicam entre si. Seguiu-se História Trágica com Final Feliz (2005), animação que recebeu seis prémios, entre eles o do New York City Short Film Festival. Foi também com este filme que se estreou na shortlist para os Óscares. A corrida à estatueta dourada passa por quatro fases: qualificação, shortlist, nomeados e finalmente o Óscar. Confessa a desilusão de não ter passado às nomeações, por isso, desta vez é mais cautelosa e prefere ver os prémios como "um afago." Ainda assim, é uma das mais premiadas realizadoras do cinema de animação português: mais de 80 distinções.E pode ser que os diários do tio lhe valham mais a estatueta. Regina recorda que depois de os recuperar, demorou cinco anos até conseguir abri-los. "Sentia que era uma intromissão." Só quando sentiu que tinha um objetivo claro, uma mensagem a passar, é que arrancou com o projeto. É que a vida de quem faz animação é uma coisa muita chata, explica. "É um trabalho que não aconselho a ninguém, por ser tão intenso." Então e o que queria transmitir? "Queria mostrar que não é preciso ser-se extraordinário, famoso ou rico para se ser importante na vida de alguém, como o meu tio era na minha." E chegou a dizer-lhe? "Uma semana antes de ele morrer, falei com ele ao telefone e disse-lhe: ‘Tio Tomás, gosto muito de si.’ O meu tio ficou meio embaraçado e respondeu: ‘Pois, pois, nós gostamos todos uns dos outros.’"Regina Pessoa já pensa no seu próximo projeto: uma homenagem à mãe, que já morreu. "Era uma pessoa especial: tinha esquizofrenia." Com o avançar da idade, a mãe deixou de conseguir andar e, para a ajudar a lidar com a frustração, Regina descobriu que ela conseguia desenhar. "Começou a desenhar com o dedo no iPad e tenho uma série de desenhos dela. Quero usá-los num filme de tributo à minha mãe."