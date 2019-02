Realizadores acusam Academia dos Óscares de não respeitar o cinema

Scorcese, Tarantino e dezenas de outros realizadores assinaram uma carta onde criticam o facto de quatro categorias serem entregues, este ano, durante o intervalo televisivo.

Cerca de 100 realizadores assinaram uma carta onde criticam a Academia pela decisão de entregarem quatro Óscares durante a pausa para intervalos da cerimónia que se realiza na madrugada de 24 para 25 de fevereiro. Numa missiva assinada por realizadores como Martin Scorcese (Taxi Driver, Touro Enraivecido), Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Cães Danados) ou Spike Lee (A Última Hora, BlacKkKlansman), os preponentes afirmam que a decisão representa um desrespeito para com os profissionais daquelas quatro categorias.



A administração da Academia anunciou, esta segunda-feira, 11 de fevereiro, que os Óscares de Melhor Curta; Melhor Maquilhagem; Melhor Cinematografia e Melhor Edição iriam ser entregues durante os intervalos na emissão televisiva. A indignação com esta decisão não tardou, com laureados como os realizadores Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron a afirmarem que esta decisão era desrespeitosa para com aquelas categorias.



Mas esta quinta-feira foi divulgada a carta assinada por dezenas de realizadores onde se pode ler: "A Academia foi fundada em 1927 para reconhecer e erguer a excelência nas artes cinematográficas, para inspirar imaginação e ajudar a ligar o mundo através do meio universal que são os filmes. Infelizmente, desviámo-nos desse objetivo na nossa procura de entreter em vez de celebrar a nossa arte e as pessoas que a fazem".





Os realizadores vão ainda mais longe e afirmam mesmo que ao escolher apresentar estas quatro categorias durante o intervalo, a Academia está "a insultar aqueles que dedicaram a sua vida e paixões à profissão".