Realizador de Guardiões da Galáxia 3 despedido pela Disney

O realizador foi despedido pela Disney por tweets antigos e ofensivos relativos a crianças e sexo.

O argumentista e realizador do filme Guardiões da Galáxia 3, James Gunn, foi despedido pela Disney, depois de uma série de tweets que escreveu e nos quais brinca com temas como a violação ou a pedofilia, terem reaparecido esta semana.



"As atitudes e declarações ofensivas descobertas no feed do Twitter de James [Gunn] são indefensáveis e não coincidem com os valores do nosso estúdio, e cortámos os laços negociais que temos com ele", referiu o presidente da Walt Disney Studios, Alan Horn, através de um comunicado em nome da empresa.



Os tweets feitos pelo até agora realizador de Guardiões da Galáxia 3 remontam a 2009 e incluem piadas envolvendo crianças e condutas sexuais inapropriadas. O terceiro filme estaria previsto para estreia em 2020.



Gunn é o realizador e autor dos dois filmes Guardiões da Galáxia, grandes êxitos de bilheteira para a Disney e a Marvel.



Anos antes do seu primeiro filme Guardiões da Galáxia, pedira desculpas publicamente por ter feito comentários no seu blogue que foram considerados homofóbicos e sexistas.



"Muitas pessoas acompanharam a minha carreira quando comecei, quando me via como um provocador, que fazia filmes e contava piadas que eram escandalosas e tabu", escreveu no Twitter Gunn, dizendo ainda: "Tal como já disse muitas vezes publicamente, à medida que me desenvolvi enquanto pessoa, o meu trabalho e o meu humor também evoluíram".





1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over. — James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018

Gunn diz ser muito diferente do que era há poucos anos, afirmando que tenta alicerçar o seu trabalho "em amor e ligações e menos na raiva"."Os meus dias de dizer coisas só porque eram chocantes e para tentar obter uma reacção acabaram."