Quem irá levar o Óscar de Melhor Filme para casa?

Todos os anos ouvimos falar dela no hemisfério norte: A Blue Monday, assim batizada pela empresa de viagens Sky Travel em 2005, é o dia mais triste do ano e acontece na terceira segunda-feira de janeiro. Nesse dia, diz a Sky Travel, a ressaca do Natal, as temperaturas baixas e o novo ano deixam-nos em baixo.

Na sua manobra de marketing, a Sky Travel só considerava a tristeza. A pergunta que se impõe, contudo, é: e a segunda-feira mais difícil? Aqui não temos dúvidas: a segunda-feira mais difícil do ano é (pelo menos para muitos portugueses amantes do cinema) é a que se segue à noite dos Óscares.



Marcada para a noite de 9 para 10 de fevereiro, a 92ª cerimónia de atribuição dos Óscares - que poderá acompanhar no canal FOX e no FOX Movies a partir das 23h30 - vai tornar a deixar-nos acordados até de madrugada.



1917

Sam Mendes olhou para o plano-sequência de Joe Wright em Expiação (2007) e pensou: "E se fizesse um filme de guerra que fosse sempre assim?". Impressionante, mesmo se a narrativa é uma versão nas trincheiras de Gravidade (2013) ou The Revenant - O Renascido (2015).

Tiago R. Santos



Um tour de force técnico com emoção e adrenalina à altura numa epopeia - quase - individual pela mais terrível das guerras, sustentada na mestria de Roger Deakins e no desenho de produção de Dennis Gassner.

Pedro Marta Santos



Era Uma Vez Em... Hollywood

Tarantino continua a reescrever a História, agora poupando Sharon Tate ao seu violento destino. O filme é também uma máquina do tempo que permite ao realizador habitar nas suas próprias referências cinematográficas - e o espetador tem a sorte de o acompanhar.

Tiago R. Santos



Desequilibrado, desigual, não chega ao pastiche delirante de Sacanas Sem Lei, mas o revisionismo pop com surpreendente happy end (é Tarantino!) contagia. Uma carta de amor a LA e a Sharon Tate.

Pedro Marta Santos



Marriage Story

Cenas de Uma Vida Conjugal para a nova geração - ou cada um tem o Bergman que merece. Marriage Story não tem a profundidade do mestre sueco (vamos ser sinceros: ninguém tem) mas o filme de Baumbach é um respeitável e por vezes comovente olhar sobre o fim do amor.

Tiago R. Santos



De um classicismo progressivamente desagregado pelo humor típico de Noah Baumbach, é o seu melhor filme desde A Lula e a Baleia (2005). Adam Driver e Scarlett Johansson interpretam o par do título como solistas que abandonam a orquestra das suas vidas.

Pedro Marta Santos



Jojo Rabbit

Jojo é Calvin e Hitler é Hobbes nesta enternecedora história de um rapaz da Hitlerjugend que tem o ditador genocida como amigo imaginário. O filme é desequilibrado e nem sequer é o melhor de Taika Waititi, mas o seu humor idiossincrático é sempre recomendável.

Tiago R. Santos



Uma farsa, que é uma sátira, que é uma fábula, que é um grande filme. O estilo pessoal e intransmissível do neozelandês (e maori) Taika Waititi dá eco à história de um miúdo de 10 anos que, em 1944, adora a juventude nazi e tem Hitler como amigo imaginário mas que se apaixona por uma adolescente judia.

Pedro Marta Santos



O Irlandês

Scorsese filma com a melancolia de quem não mais regressará a casa. O Irlandês sabe a despedida, como uma última oportunidade de ver DeNiro, Pacino, Pesci e até Harvey Keitel num filme que os merece. É o requiem da memória cinematográfica recente.

Tiago R. Santos



Um Scorsese no inverno da velhice e da impossível redenção. O (longo) traço épico desilude, mas a última meia hora, em que os temas maiores do cineasta - culpa, pecado, o apelo gravitacional da violência - regressam como fantasmas exaustos, vale o conjunto.

Pedro Marta Santos



Joker

O acumular de desgraças de Arthur Fleck tornou-se num fenómeno popular, mas o filme nem sequer se pode gabar de ter a melhor interpretação de Joaquin Phoenix como o "solitário violento com distúrbios mentais": o seu Joe de Nunca Estiveste Aqui ganha por KO.

Tiago R. Santos



Parábola e lanterna focada nos excluídos do Ocidente contemporâneo, pega nos escombros do "filme de super-heróis" para erguer uma estátua do horror que tem em Joaquin Phoenix o rosto definitivo.

Pedro Marta Santos



Parasitas

Melhor do ano, o que só é uma surpresa para os distraídos que não perceberam que Bong Joon Ho já é dos melhores contadores de histórias contemporâneos desde A Criatura (2006). A luta de classes nunca foi tão surpreendente - e poucas vezes teve tanta pinta.

Tiago R. Santos



Melhor filme de 2019, sátira feroz do capitalismo sem perder um grama das idiossincrasias pulp de Bong Joon Ho, faz mais pela reinvenção da luta de classes do que 12 reedições de Marx (o clímax é igualmente sanguinário) ou toda a esquerda europeia.

Pedro Marta Santos



Mulherzinhas

O elenco é invejável - Ronan, Dern, Pugh, Chalamet, Streep, Cooper, Garrel, Letts e Odenkirk - e Greta Gerwig, que filma com sensibilidade e bom gosto, não receia alterar a estrutura narrativa do romance clássico de Louisa May Alcott. As recompensas são muitas.

Tiago R. Santos



Libertário mas elegíaco, moderno sem fugir ao retrato de época, é uma revisão inspirada - e feminista - de um dos livros norte-americanos mais populares, já alvo de várias versões. Embora seja impossível bater a Jo March de Winona Ryder em 1994.

Pedro Marta Santos



Le Mans’66: O Duelo

Não há nada de errado com este filme de James Mangold. Também não há muito que o torne particularmente memorável. É certinho - cada curva do argumento calculada ao milímetro - e sustentado em boas e sóbrias interpretações.

Tiago R. Santos



James Mangold é um dos raros realizadores que restam capaz de brilhar em todos os géneros, do biopic ao western. Esta fita de corridas é... um biopic em estilo de western no asfalto. E é tremendamente divertida.

Pedro Marta Santos