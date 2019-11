Prémio de Melhor Filme do LEFFEST vai para Balloon, de Pema Tseden

Os prémios foram anunciados este domingo, 24, depois da escolha feita pelo júri da Selecção Oficial – Em Competição da 13ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival, composto pela pianista Maria João Pires, pelo actor e realizador Wagner Moura, pela cantora e compositora Yasmine Hamdam e pela actriz Victoria Guerra.





Ballon, do realizador chinês Pema Tseden, recebeu o prémio de Melhor Filme do LEFFEST 2019. O filme conta uma história passada o Tibete rural, onde Darje e Drolkar vivem uma vida simples e serena com os seus três filhos e o avô, "mas quando as crianças descobrem um detalhe da vida privada dos pais, vários dilemas no seio da pequena comunidade virão quebrar a frágil harmonia da família."O prémio do público foi para Tommaso, de Abel Ferrara , que tem Willem Dafoe no papel principal - um inspirado na própria vida de Ferrara. É a história de um consagrado realizador americano que encontrou redenção e paz em Roma, numa desejada vida a dois com uma mulher italiana mais nova (Nikki) com quem tem uma filha de três anos (Dee Dee).