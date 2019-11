Porto/Post/Doc já arrancou com múltiplas identidades

"A crise de identidade pode muito bem ser o mote de um festival de cinema", afirmou Dario Oliveira que, no papel de director do Porto/Post/Doc, fez das palavras acção e centrou esta sexta edição nas questões identitárias. Identidade integrará, aliás, uma nova secção regular do festival já a partir do próximo ano, mas enquanto 2020 não chega, as atenções centram-se na programação deste ano.

Da competição internacional fazem parte nove filmes, "esteticamente arrojados e de várias origens", todos em estreia nacional. De Quelques évènements sans signification (1974), do marroquino Mostafa Derkaoui, proibido à data pela censura, chega a público este ano, depois do material original ter sido encontrado e digitalizado pela Filmoteca de Catalunya; Ben Rivers e Anocha Suwichakornpong, realizadores consagrados do cinema independente, trazem Krabi, 2562, um filme rodado na Tailândia e que aborda o fenómeno da gentrificação no sudoeste do país, enquanto a cineasta britânica Kim Longinotto apresenta Shooting the Mafia, sobre a luta travada entre uma fotojornalista e a máfia siciliana. A realizadora Anna Eborn regressa ao festival depois de Lida (2017), desta feita com os amores juvenis de Transnistria, e Anna Odell, outra repetente - A Reunião (2014) - mostra nesta secção competitiva X&Y, uma reflexão sobre os papéis de género na sociedade actual. A selecção integra ainda Lilian, de Andreas Horvath, The Science of Fictions, de Yosep Anggi Noen, Creature Where Are You Going?, de Gaia Formenti e Marco Piccarreda, e Rushing Green With Horses, de Ute Aurand, cuja obra estará em foco juntamente com a do realizador lituano Audrius Stonys.

Na selecção Highlights, destaque para a sessão de abertura do festival com o documentário Marianne & Leonard: Words Of Love. Realizado por Nick Broomfield, o filme foca-se na relação de Leonard Cohen - cujo disco póstumo Thanks for the Dance chegou agora ao mercado - com a sua musa Marianne Ihlen. Para além da apresentação no dia 23, às 21h30, o documentário será novamente exibido no dia 1 de Dezembro, às 16h30, no encerramento do festival.

Outro dos grandes momentos será a apresentação d'O Filme do Bruno Aleixo, da autoria de João Moreira e Pedro Santo, criadores da personagem de culto que chega oficialmente ao grande ecrã em Janeiro. Esta antestreia nacional, marcada para sábado, dia 30, terá a companhia de outra antestreia no nosso país, a da curta-metragem de Leonor Teles, Cães que Ladram aos Pássaros, que estreou mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Zé Pedro Rock'n'roll, de Diogo Varela, Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer, filme que reúne gravações inéditas de Tarkovsky e que é realizado pelo filho do realizador russo, e Haut les filles!, de François Armanet, completam a programação da secção Highlights. Já na música, que domina a secção Transmission, os documentários sobre os New Order, os Suede, os Black Bombaim, João Ribas, o ex-vocalista das bandas Censurados e Tara Perdedida, e os emblemáticos Hansa Studios, de Berlim, que já acolheram nomes como David Bowie, Brian Eno, Nick Cave and the Bad Seeds ou Iggy Pop, estão entre as principais propostas.

No cinema falado em português, que integra uma secção não competitiva do festival desde a sua primeira edição, o realizador Pedro Costa estará em destaque: dele será exibido o filme Vitalina Varela (28 de Nov), no mesmo dia em que também é transmitido Sacavém, o documentário de Júlio Alves sobre a obra do realizador de Juventude em Marcha (2006) ou Cavalo Dinheiro (2014). Ainda em português, o Porto/Post/Doc, em parceria com a Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, apresenta as cópias digitalizadas dos filmes A Ilha dos Amores (1982) e A Ilha de Moraes (1984), peças fundamentais do cinema de Paulo Rocha e que giram em torno da vida e obra do escritor Wenceslau de Moraes.

À semelhança dos anos anteriores, o Porto/Post/Doc volta a promover o Fórum do Real, um espaço de debate que, acompanhando a temática desta edição, centra a sua discussão em três eixos identitários: identidades da terra, do pensamento e da imagem. Ao painel de filmes de Ingmar Bergman, Kenji Mizoguchi, Alain Tanner, Carole Roussopoulos, juntam-se à conversa, em diferentes mesas, a filósofa Marie-José Mondzain, os realizadores Ben Rivers, Christiana Perschon e Valérie Massadian, os críticos António Guerreiro e Pedro Mexia, a antropóloga Susana de Matos Viegas ou o geógrafo Álvaro Domingues.

Para além dos 133 filmes que vão ocupar o Rivoli, o cinema Passos Manuel e, pelo segundo ano consecutivo, o Planetário do Porto, o Porto/Post/Doc integra também uma programação paralela de workshops, masterclasses, de cinema para famílias, de festas e concertos. Há ainda, pela primeira vez, uma extensão do festival a outra cidade, neste caso a Braga, com um pequeno festival de dois dias (25 e 26 de Nov) intitulado Dobra, composto por seis sessões para diferentes faixas etárias, do pré-escolar à idade adulta.

INFORMAÇÕES

Porto/Post/Doc - 23 de Novembro a 1 de Dezembro

Teatro Municipal do Porto - Rivoli, Passos Manuel, Planetário do Porto, Zero Lodge Box e Mescla

Preço: €5 por sessão (estudantes: €1; maiores de 65 e portadores do cartão tripass: €3,5)

Free-pass: €50 (desconto de 50% para estudantes e >65)

Bilhete família (2 adultos e 2 crianças): €5 - apenas disponível para as sessões de família

Fórum do Real, Masterclasses e Happy Hours: entrada livre

Programação: http://portopostdoc.com/