Óscares: Lady Gaga e Bradley Cooper vão cantar Shallow na cerimónia

Esta não será a primeira vez que o ator, que também dirigiu o filme, e a cantora se juntam para cantar a música. Durante um concerto no Park Theater, em Las Vegas, Bradley Cooper surpreendeu Lady Gaga em palco.







Shallow, uma das favoritas a vencer o Óscar de Melhor Canção Original, está a competir com All the Stars, do filme Black Panther, I’ll Fight, de RBG, The Place Where Lost Things Go, d'O Regresso de Mary Poppins, e When a Cowboy Trades His Surs for Wings, d'A Balada de Buster Scruggs.

Nomeado em sete categorias dos Óscares, Assim Nasce uma Estrela juntou Lady Gaga e Bradley Cooper e encheu salas de cinema por todo o mundo. Na cerimónia, que vai acontecer a 24 de fevereiro em Los Angeles, os atores vão subir ao palco para cantar Shallow, uma das músicas candidatas a vender o Óscar de Melhor Canção Original. O anúncio foi feito na sexta-feira pela Academia.