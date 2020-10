Os 7 de Chicago – a contracultura americana de Aaron Sorkin

Num ano em que, fora o óbvio tema da pandemia global, o racismo e a violência policial dominaram os ciclos noticiosos, pode parecer excessiva coincidência que mais um filme sobre o assunto tenha sido lançado a aproveitar o renovado embalo do movimento Black Lives Matter.





É verdade que Aaron Sorkin, célebre argumentista e recipiente do Óscar por A Rede Social em 2010, já guardava este projeto desde 2007, altura em que Steven Spielberg partilhou com ele a ideia de fazer um filme sobre os 7 de Chicago, grupo de ativistas políticos responsáveis pelas manifestações de 1968 contra a guerra do Vietname e que se tornaram, na sequência, alvos da ira da administração Nixon, cujo braço judicial buscava um bode expiatório para os tumultos que se geraram na sequência.





Mas foi apenas em 2018, quando Spielberg abandonou o projeto e Sorkin – inicialmente apenas destacado para escrever o argumento – foi anunciado também como realizador, que o filme, inicialmente destinado a atores desconhecidos, ganhou a dimensão de grande produção e um impressionante rol de estrelas: do lado da lei, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella ou Michael Keaton e, entre os acusados, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen e Jeremy Strong, como, respetivamente, os ativistas Tom Hayden, Abbie Hoffman e Jerry Rubin.





Ao longo de Os 7 de Chicago, é essencialmente da sala de tribunal, embora com flashbacks para as manifestações, que acompanhamos um julgamento agressivamente enviesado contra os acusados, um conjunto de estudantes, hippies e um Pantera Negra (Yahya Abdul-Mateen II) que a procuradoria americana tenta acusar de conspiração e incitação à violência, enquanto se defendem com o argumento de que foi a polícia, e não os manifestantes, a começar os tumultos.





Um clássico drama de tribunal marcado pela escrita característica de Sorkin – diálogo rápido, monólogos inspirados e literacia misturada com referências da cultura pop –, a aderência do filme aos factos é amplificada pela eloquência das suas performances, diz a crítica, que tem respondido de forma quase universalmente positiva ao filme desde que chegou à Netflix, no passado dia 16.





Sorkin é "único na sua habilidade de escrever debates e discursos", diz o New York Post, e a sua "escrita aguçada sobre media, política e cultura não sai de estilo" completa a CNN. Para a Movie Nation, Roger Moore escreve: "Há grandes filmes, e filmes do seu momento. O filme de Aaron Sorkin é um pouco de ambos".