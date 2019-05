Offside Lisboa. Um festival de cinema com golos

O pontapé de saída do Offside Lisboa — Festival de Cinema de Bola está marcado para 30 de maio, às 20h, no Cinema City Alvalade, com a exibição de Nossa Chape, documentário sobre a viagem de sonho do clube brasileiro Chapecoense rumo à final da Copa Sul-Americana que acabou em tragédia.



Continuar a ler Até 2 de junho serão exibidos 24 filmes neste festival que, à imagem de um jogo de futebol, será precedido de um período de aquecimento, entre 27 e 29 de maio, com atividades como um torneio de futsal, uma noite de quizz e conversas, em diferentes locais de Lisboa.



O Offside Lisboa é um "festival de cinema de bola" — não é um festival de cinema de "futebol", mas de "bola". Porquê? Perguntámos a um dos organizadores, João Tibério. "Somos simplesmente três amigos doentes por bola e por cinema," respondeu. "A forma de ver futebol está tão contaminada por casos, polémicas e clubites que sentimos que podíamos mostrar algo diferente. Bola é a essência, é o voltar à infância."



As atividades extra-cinema não terminam com o arranque do festival, antes pelo contrário. Por exemplo a 1 de junho, uma visita pedonal comissariada pela Vintage Football City Tours vai traçar um roteiro pelos primórdios do futebol popular em Lisboa. Já no dia 2, um "cine-jantar" no restaurante O Reserva vai, ao longo de 90 minutos, ligar à street food pratos associados ao futebol, intervalados com a apresentação de nove curtas-metragens. E durante o festival vão estar patentes no hall do Cinema City Alvalade e no restaurante O Reserva duas exposições dedicados ao tema: Futebol de Tostões, com fotografias de Marta Lima, e Soccerabilia, de João Marques, que apresenta o seu projeto de camisolas de futebol em 8bit.



Entre os 24 filmes que serão exibidos, Tibério destaca Men of Hope, que fará a sua estreia mundial no Offside com a presença dos realizadores e do ex-selecionador do Afeganistão. "Nunca é fácil escolher o melhor jogador de um plantel, mas acho que este filme sobre a seleção afegã em plena guerra pode ser uma excelente surpresa", sublinha.



Na sessão de encerramento, a 2 de junho, é exibido The Workers Cup, documentário sobre as condições de trabalho e as expetativas dos migrantes que se encontram no Qatar a construir os estádios para o Mundial de 2022.





Leia agora a programação integral do Offside Lisboa:



27/5, 19h

Futebol é uma bola e um grupo de amigos. O torneio que marcou a primeira edição está de volta. Desta vez decorre na Avenida Estados Unidos da América, no campo Fut5 EUA.



28/5, 20h

Na noite de terça-feira, o DJ Quesadilla e Miguel Pereira cozinham um divertido e inesperado Quiz sobre Bola no Restaurante O Reserva, na rua Vale do Pereiro, nº3ª, ao Rato.



29/5, 18h

Fernando Martinho, editor-chefe da revista brasileira Corner, irá falar um pouco sobre o jornalismo desportivo no Brasil, na FNAC do Chiado. Depois há a exibição gratuita da curta-metragem, Última Final, sobre o derby Boca – River.



29/5, 20h

Pedro Ribeiro, argumentista e comediante; Pedro Arcanjo, autor da Caderneta de Cromos, e Sofia Oliveira, jornalista e autora De Cadeirinha, aceitam o desafio de comentar a final da Liga Europa. Mas nem tudo o que parece é, e vai ser uma noite inesquecivel.



30/5, 20h

O Offside Lisboa 2019 arranca, no Cinema City Alvalade, com um dos filmes mais poderosos e emotivos sobre futebol neste ano: Nossa Chape. Uma viagem de sonho, rumo à final da Copa Sul-Americana, acaba por tornar-se uma aterradora descida aos infernos. Inclui testemunhos inéditos de algumas figuras como Artur Moraes.



31/5, 20h

Kaiser. A história de Carlos "Kaiser" Henrique Raposo é a de uma estrela do futebol dos anos 1980 que possuía um extraordinário segredo: ele nunca jogou uma partida. Esta é uma das histórias mais absurdas e fraudulentas da história do futebol mas não deixará ninguém indiferente.



31/5, 22h

Futebol para o Melhor ou para o Pior. O FC Rosengård é um dos melhores clubes de futebol feminino do mundo e tem a melhor jogadora da história, Marta. Mas nem tudo corre bem dentro e fora de campo. Antes, destaque para curta-metragem em estreia mundial: Estou de Volta.



1/6, 11h

A bola joga-se ao ar livre e passear nas ruas de Belém pela História do Futebol não é tão estranho como poderiamos pensar. O Offside Lisboa e a Vintage Football City Tours juntam forças para organizar uma viagem inesquecivel ao passado.



1/6, 15h

Homens de Esperança. Em estreia mundial, este filme narra o período entre março de 2017 e 2018, em que a equipa nacional do Afeganistão teve uma rara oportunidade de se classificar pela primeira vez para a Taça Asiática. O sonho de um país inteiro e de milhões de exilados afegãos poderia acontecer. Mais do que futebol, esta obra prima é sobre o sonho de um futuro melhor e a esperança de paz naquele país. Esta sessão contará com a presença dos realizadores e do antigo selecionador afegão.



1/6, 17h

Ajax: Superjudeus. O Ajax esteve à beira de escrever (mais) uma página inesquecivel da sua história. Este clube apaixonante também se faz de curiosidades como a proximidade à cultura judia. Este filme levanta um pouco o veu.



2/6, 11h

O futebol não tem idades e é feito para que os pais possam levar os filhos à bola. E ao cinema. O Offside Lisboa escolheu sete curtas para o público infanto-juvenil: O Sr. Barrientos; Dia de Jogo; América; Ver a Bola; O 12º Jogador; Kop; O Melhor Amigo do Homem.



2/6, 15h

Kenny. Um retrato poderoso e bem documentado da vida e figura de Kenny Dalglish - o jogador, o homem, a cara do Liverpool.



2/6, 17h

A Taça dos Trabalhadores acompanha um grupo de trabalhadores do Mundial de 2022 a viver em acampamentos sem condições, com longas jornadas de trabalho, salários baixos, e de que forma apostam quase tudo numa hipotética salvação através do futebol.



2/6, 20h

Tal como na primeira edição, o "Cine-jantar" está de volta. Serão exibidas 8 curtas-metragens acompanhadas de petiscos escolhidos para cada uma.