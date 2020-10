Oh Joon-woo, um jogador profissional de videojogos, durante um apocalipse zombie em Seoul.









Drácula de Bram Stoker (1992)



Esta adaptação do romance de Bram Stoker, realizada pelo incomparável Francis Ford Coppola, tem Gary Oldman como Drácula e Winona Ryder como a sua vítima, além de Anthony Hopkins e Keanu Reeves.











HBO Portugal





Annabelle (2014)



A prequela de 2014 da série The Conjuring foca-se em Annabelle, uma boneca de porcelana amaldiçoada estudada pelos investigadores Ed e Lorraine Warren.









A Floresta das Almas Perdidas (2017)



A única entrada portuguesa da lista, o filme de José Pedro Lopes decorre numa floresta remota no interior do País, reputada pelas práticas de suicídio, onde dois desconhecidos se encontram pela primeira vez. Também disponível no Filmin.









Sinais (2002)



A mescla de terror, suspense e ficção científica de M. Night Shyamalan, com Mel Gibson no papel principal, permanece um clássico do género mesmo com o seu segredo revelado.









The Ring (2002)



Outro clássico moderno do terror, o filme de Gore Verbinski, que tem Naomi Watts como estrela principal, é um remake do japonês Ring, de 1998, de sua parte uma adaptação do romance de Koji Suzuki.









Atividade Paranormal (2010-2015)



Quatro dos seis filmes da saga estão disponíveis na plataforma: Atividade Paranormal 2, 3, 4 e Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma.











Filmin





O Que Fazemos Nas Sombras (2014)



De Taika Waititi, vencedor do Oscar por Jojo Rabbit, este mockumentary ridiculariza os clichés de filmes de vampiro, através da história de 4 vampiros neozelandeses que partilham uma casa e tentam ter uma vida normal.









Suspiria (1977)



Um clássico do terror italiano, este influente filme do mestre Dario Argento acompanha a entrada de uma bailarina num covil de bruxas disfarçado de companhia de bailado.









A Noite dos Mortos-Vivos (1968)



Considerado um clássico do cinema de culto e um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, o filme de George Romero é considerado o progenitor do cinema de zombies moderno.









Este ano, o Halloween é passado a portas fechadas, o que não significa que não se possa entrar no espírito do dia mais assustador do ano com uma seleção dos melhores filmes de terror (e não só) disponíveis nas plataformas de streaming. As novidades, os clássicos, e os sustos de agora e de sempre, para se assustar no conforto da sua casa.Um clássico conto de invasão de vampiros sanguinários... só que decorrido no Bronx, coração da comunidade negra de Nova Iorque.No seu mais recente filme, Adam Sandler é o vigia destacado da cidade de Salem, Massachusetts no Halloween, que terá de proteger os seus habitantes dos perigos que se revelam à noite.Nos dois primeiros filmes do universo The Conjuring (ambos disponíveis na plataforma), Patrick Wilson e Vera Farmiga são dois jornalistas que investigam atividades paranormais nos Estados Unidos da década de 70.O filme de terror sul-coreano acompanha a sobrevivência de