O Nimas e o Cinema Ideal reabrem: o que pode ver esta semana

Cinéfilos lisboetas, regozijai-vos. O mês de junho trouxe a reabertura das salas de cinema da capital e, com elas, uma seleção de filmes de culto para matar as saudades da experiência cinematográfica por excelência. Espaço Nimas , que abre na quarta-feira, 10, tem uma curadoria de luxo para o seu primeiro mês de volta ao ativo. Com uma série de sessões especiais, a inauguração faz-se com, de Manoel de Oliveira (10/6, 15h), seguido de conversa com o biógrafo do realizador, Paulo José Miranda, e com o produtor do filme, Paulo Branco. Do lendário cineasta Stanley Kubrick, o Nimas exibe cópias restauradas de(10/6, 18h e 21h) e(19/6, 21h15); e, de Alain Tanner, o premiado A, com Bruno Ganz (13, 14, 16 e 17/6). Recomeça ainda, a 11/6, o ciclo dedicado a Luis Buñuel, com várias sessões ao longo da semana de. Os bilhetes custam €8 para as sessões de Kubrick e €6 para as restantes.Aberto desde 1 de junho, o Cinema Ideal exibe, o adulado nomeado a Melhor Filme Internacional nos Óscares de Céline Sciamma (todos os dias às 14h, 16h30 e 21h30), bem como, até dia 10,, sobre a ex-secretária do ministro da propaganda nazi Joseph Goebbels (19h). De 11 a 17, a Semana Especial Bold traz um filme por dia em sessão única, sempre às 21h30: a abrir e a fechar o ciclo,, de Pablo Larraín (11 e 17/6),, de Alejandro Lanes (12),, de Penny Lane (13),, de May el-Toukhy (14),, de Quentin Dupieux (15) e, de Kirill Mikhanovsky (16). Os bilhetes têm o preço especial de reabertura de €5, havendo ainda a modalidade de apoio ao Cinema Ideal, por €10.