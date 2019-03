O Monstra volta a Lisboa

Cai na Real, Corgi, a história do cão favorito da Rainha Isabel II, que foge do palácio e se perde em Londres, foi o filme de abertura, no dia 20, e estreará em sala a 4 de abril, enquanto as sessões de encerramento, a 31 de março, às 18h e às 20h, serão preenchidas pelos premiados do ano, em curtas e longas.



Na competição internacional de longas-metragens, será eleito um de sete filmes, ao todo. Já a Competição Portuguesa SPA/ Vasco Granja, apresentará 10 curtas nacionais, três delas em estreia absoluta: Moulia, de Rui Cardoso, que conta a história de um reputado militar curdo, que pode escolher para si qualquer mulher da tribo; À Flor da Pele, obra poética de Francisco Coutinho sobre "a quebra do indivíduo e a expressão do seu interior", e Não Alimentem Estes Animais, de Guilherme Afonso e Miguel Madaíl de Freitas, sobre um coelho de laboratório com síndrome bipolar. Todas as curtas podem ser vistas no dia 29 de março, às 22h, na Sala Manoel de Oliveira no Cinema São Jorge.



Entretanto, no Museu da Marioneta está já patente - permanecendo até 12 de abril - a primeira exposição dos estúdios britânicos Aardman em Lisboa. Ao todo podem ser vistas ao vivo 47 marionetas, oito cenários e storyboards de diversos filmes de animação dos criadores de A Ovelha Choné, Wallace & Gromitt, A Idade da Pedra e A Fuga das Galinhas.



Entre as homenagens, destaque ainda para o belga Raoul Servais - de que serão projetados três filmes na Cinemateca, a 29 de março -, e para a dupla, também belga, Patar e Aubier. Quanto a retrospetivas, haverá duas - para crianças e para adultos - do estúdio Film Bilder e ainda outra dedicada a Corto Maltese, o herói de Hugo Pratt, cujas adaptações de álbuns ao cinema serão apresentadas entre os dias 24 e 29 de março nos cinemas Ideal e City Alvalade.

Para os fãs da animação, o Festival Monstra está de volta a Lisboa com a 18ª edição e traz consigo 550 filmes de 50 países diferentes, entre curtas e longas metragens, que ao longo de 12 dias vão inundar de cor e movimento os cinemas São Jorge, City Alvalade e Ideal, a Cinemateca Portuguesa, os Museu da Marioneta e Nacional da Etnologia, a Sociedade Nacional de Belas Artes, a Escola Superior de Música, o Teatro Meridional e o Hot Club.A homenagem do ano vai para a animação do Canadá, com retrospetivas dos trabalhos de Norman McLaren, Frédéric Back e Caroline Leaf e da produtora independente National Film Board of Canada, que completa 80 anos de existência.