O LEFFEST reúne ativistas internacionais para debater a Resistência

O Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST) não quer ser só um festival de cinema, como mostrou em edições anteriores. Na edição de 2019, de 15 a 24 de novembro, o festival dirigido por Paulo Branco organiza um simpósio dedicado às "resistências". A curadoria dos oradores é de Juan Branco, advogado e filho do produtor português, e conta com 18 activistas internacionais confirmados. Miguel Duarte, o português que salvou migrantes e refugiados no Mediterrâneo e foi acusado de auxílio à imigração ilegal, fala sábado (16) no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

Miguel Duarte era voluntário, desde 2016, na Jugend Rettet, organização alemã que, juntamente com outras ONGs, foi responsável pelo resgate de 14 mil pessoas que embarcavam na Líbia com destino à Europa. O estudante português de matemática foi acusado, juntamente com outros voluntários, pelo Ministério Público Italiano e falará em Lisboa sobre essa sua experiência de resistência.

Segundo o texto de apresentação de Resistências - Simpósio Internacional, a necessidade de pensar formas de resistência vem do momento político que o mundo (e em particular a Europa) vivem. "Será necessário, como antigamente, ingressar numa luta corpo a corpo? Voltar a correr riscos num lugar em que tudo conduz à ruína? Que matrizes adoptar num mundo pós-marxista e carente de ideologia própria? A quem nos podemos aliar? De quem nos devemos afastar?", escreve Juan Branco. "Perante o aparecimento de monstros distópicos que combinam poderes e forças, estruturas e fluxos, massas e corpos, que lutas devemos levar avante para que nos possamos impôr e não apenas resistir?", pergunta por fim, lançando a discussão para o fim de semana de palestras e debates, entre 15 e 17 de novembro.

Antes de passar à acção desenfreada, o festival de cinema propõe a reflexão, não só com estas conversas entre o Cinema Nimas, Centro Cultural Olga Cadaval e a sala Fernando Lopes da Universidade Lusófona, mas também a partir dos filmes Comportem-se Como Adultos, de Costa-Gavras, Marighella, de Wagner Moura, Passámos por Cá, de Ken Loach, Joker, de Todd Phillips ou Fome, de Steve McQueen.

Este é o conjunto de oradores confirmados para palestras em Lisboa e Sintra, entre 15 e 17 de novembro.

Luigi de Magistris – Presidente da Câmara de Nápoles, Ex-Procurador-Geral

Rafael Correa – Presidente do Equador entre 2007 e 2017

Guangcheng Chen – Advogado e Activista de Direitos Civis

Richard Stallman – Fundador da Free Software Foundation e criador do Sistema Operativo GNU

Jacob Appelbaum – Jornalista, Investigador de Segurança digital e Hacker Independente

Maxime Nicolle – Activista e Representante do Movimento dos Coletes Amarelos

Francisco São Bento – Presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas

Omar Barghouti – Co-Fundador do movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)

Salah Dabouz – Advogado e activista pela defesa dos Direitos Humanos

Mehdi Belhaj Kacem – Filósofo

Minna Salami – Jornalista e Fundadora do blog MsAfropolitan

Ashish Kothari – Ambientalista e Membro-Fundador do Grupo Kalpavriksh

Olivier Goudet – Presidente da Associação Trop Violans

Yvane Goua – Porta-voz da Associação Trop Violans

Dominique Beyreuther Minkov – Advogada da Ordem de Paris

Omer Shatz – Advogado e Especialista em Direito Internacional

Guilherme Serôdio – Fundador do Extinction Rebellion na Bélgica

Miguel Duarte – Activista e Voluntário do barco de resgate Iuventa