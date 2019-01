Nunca é tarde demais para Clint Eastwood

Muitos morrem antes de conseguirem concretizar os seus mais antigos projetos, mas Clint Eastwood, aos 88 anos, ainda vai inventando novos. É óbvio que não gosta de estar parado - seja porque o seu trabalho como realizador (e há Óscares a prová-lo) é a sua faceta mais universalmente admirada, seja por temer a solidão e o tédio de uma eventual reforma ou por, na verdade, não ter muito mais a que se agarrar: lobo solitário como grande parte das personagens que interpretou no cinema, trocou muitas vezes de mulher (embora só tenha casado com duas), demorou anos a reconhecer dois dos seus oito filhos (incluindo Alison, que faz de sua filha no novo Correio de Droga e que o pai já não chamava para trabalhar desde Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de 1997) e não se sabe quantos terá mais, ilegítimos, espalhados pela imensa América - dos desertos a perder de vista, dos motéis e snack-bars à beira da estrada, do jazz e da country music, dos veteranos de guerra e pais de família patrióticos, mas agora também dos telemóveis e da Internet, das motoqueiras lésbicas que confunde com homens e dos afro-americanos que querem ser tratados como pessoas e não como "negros" - que não se cansa de retratar.Não será um mau final para a carreira quase imaculada deste realizador com ideias antiquadas e convicções nem sempre politicamente corretas, se este Correio de Droga for o seu "canto do cisne" - ou seja, o filme de despedida. Isto porque a história e o protagonista - idoso mas ainda charmoso, infoexcluído e mais interessado no prazer imediato (das flores premiadas aos engates, apesar da provecta idade) do que na felicidade de quem o ama - permitem-lhe ser praticamente ele mesmo: mestre da simplicidade, que representa como quem respira, é-lhe evidentemente muito fácil interpretar aquele bota de elástico (espécie de Walter White, o químico de Breaking Bad que o cancro e a preocupação com a família conduzem ao perigoso submundo das drogas), que se mete na alhada de transportar cocaína para um cartel mexicano, para ter dinheiro para salvar o seu amado negócio de flores e ajudar a pagar o casamento da neta, depois de ter falhado o da filha, que deixou de lhe falar, 12 anos antes.

