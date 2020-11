No meio da pandemia, onde estão os filmes de super-heróis?

Os filmes não têm chegado às salas de cinema, mas nos estúdios dos dois gigantes americanos de banda-desenhada, a Marvel e a DC (detidos, respetivamente, pela Disney e pela Warner), os planos continuam. Dentro do Marvel Cinematic Universe (MCU), o universo partilhado de super-heróis da marca que já produziu 23 títulos desde 2008, há outros 8 atualmente em alguma fase de desenvolvimento. No DC Extended Universe (DCEU), são 6 os projetos com destino certo, com mais de 20 outros em potência.

A DC, no entanto, é a única com um filme definitivamente terminado. Wonder Woman 1984, a sequela da Mulher Maravilha de 2017 com Gal Gadot (no papel principal), Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Robin Wright, teve as suas últimas rodagens em julho de 2019, e deverá sair nos Estados Unidos ainda este ano depois de ver a sua data de lançamento alterada por cinco vezes. Os planos atuais são para que chegue aos cinemas americanos a 25 de dezembro.







Alem deste, o DCEU tem já em pós-produção The Suicide Squad, uma versão semi-reboot, semi-sequela do primeiro Esquadrão Suicida, de 2016 – Margot Robbie, Viola Davis e o realizador James Gunn regressam, e entram Idris Elba, John Cena ou Peter Capaldi nesta espécie de rewind da história do grupo de anti-heróis. Para já, conta-se que saia nos EUA a 6 de agosto de 2021.

Já a MCU, que se prepara para entrar na sua quarta fase de lançamentos, tem, em pós-produção, três novos projetos apontados para 2021: o primeiro Black Widow, com Scarlett Johansson no papel de Viúva Negra, além de Rachel Weisz, Florence Pugh e David Harbour, deveria ter saído em março de 2020, mas foi adiado para maio do próximo ano; Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, sobre o mestre do kung-fu, agendado para julho de 2021; e Eternals, sobre a raça do mesmo nome no universo Marvel, que inclui, entre outros, Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington e Salma Hayek, apontado a novembro do próximo ano.







A Marvel está ainda a filmar uma sequela ainda sem nome de Homem-Aranha: Longe de Casa, a série de filmes com Tom Holland no papel principal, além de Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei, Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch, com lançamento previsto para dezembro de 2021 nos Estados Unidos.

Em desenvolvimento estão quatro outros filmes da DC: The Flash, o primeiro dedicado ao super-herói dentro do DCEU (novembro de 2022); Aquaman 2, a sequela do Aquaman de Jason Momoa, o filme mais rentável da DC até ao momento (dezembro de 2022); Shazam! Fury of the Gods (junho de 2023) e Black Adam, este último em pré-produção e ainda sem data de lançamento.







Por sua vez o MCU tem em pré-produção Thor: Love and Thunder, a sequela de Thor: Ragnarok, do vencedor de Oscar Taika Waititi (fevereiro de 2022) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, do realizador do Homem-Aranha original, Sam Raimi (março de 2022). Em desenvolvimento, ainda que em fase não-anunciada, estão a sequela do Pantera Negra de Ryan Coogler, o primeiro filme de super-heróis a ser nomeado ao Oscar de Melhor Filme, em 2018, e uma sequela ainda sem título do Capitão Marvel, ambos apontados a meados de 2022.

Entre os diversos projetos da DCEU contemplados para um futuro a médio prazo (mas ainda sem concretização efetiva) estão The Amazons (um spin-off da Mulher Maravilha), Batgirl, Deadshot (interpretado por Will Smith no Esquadrão Suicida), um filme sobre o Joker com Jared Leto no papel principal e outro sobre a sua relação com Harley Quinn, e sequelas da Liga da Justiça e do Homem de Ferro.