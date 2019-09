A rentrée mete medo e não é só por representar o fim das férias. É por coincidir com a realização do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. São já 13 edições a levar a Portugal o melhor e mais relevante cinema de terror da atualidade e os filmes de culto que marcam a história deste género.





A edição de 2019 arranca na próxima terça-feira, 10, no Cinema São Jorge, e a corrida aos bilhetes já deu o selo de "lotação esgotada" às sessões de Midsommar, de Ari Aster - cuja masterclass sobre folk horror com o escritor Howard David Ingham (autor de We Don’t Go Back: A Watcher’s Guide to Folk Horror) também já não tem bilhetes disponíveis - e de Bacurau, do brasileiro Kleber Mendonça Filho.A organização do festival decidiu entretanto abrir nova sessão de Bacurau no dia 10, às 18h, na Sala Manoel de Oliveira, e mover a masterclass de Ari Aster para a sala de 800 lugares (15, às 17h30), libertando assim mais bilhetes, informa o MOTELX em comunicado.Ari Aster, o prodígio do terror americano, é o convidado de honra na 13.ª edição do MOTELX e vem apresentar a antestreia portuguesa de Midsommar (13, 21h) e a exibição de Hereditário (14, 15h30), de 2018, sempre seguido de um Q&A com o realizador.A 13.ª edição do MOTELX arranca no dia 10 com a estreia nacional de Ma, thriller de Tate Taylor (The Help, The Girl on a Train) com Octavia Spencer no papel de uma mulher solitária que decide acolher as festas de um grupo de adolescentes na sua cave – com regras muito particulares. O encerramento, a 15 de setembro, está a cargo de Come to Daddy, filme de Ant Timpson que mistura gore e humor negro para contar a história de um reencontro entre pai e filho e que é protagonizada por Elijah Wood.Antes dos calafrios é tempo para o aquecimento, com nova edição do Warm Up, a programação paralela que antecede o início de cada MOTELX, este ano com três eventos gratuitos: uma visita noturna à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga intitulada Pesadelo no MNAA, nesta quinta-feira, 5 de setembro (já esgotada); um cine-concerto em que Filipe Raposo "convoca as ladainhas ancestrais que povoam o nosso imaginário cinematográfico para reinventar 13 temas icónicos do universo do terror no cine-concerto", na sexta-feira, às 21h30, no Convento São Pedro de Alcântara e uma sessão ao ar livre do filme Ed Wood (1994), de Tim Burton, no sábado, às 21h30, no Largo Trindade Coelho.