Não raras vezes foi-lhe dito que era um filme "impossível de fazer". Ao longo dos quase 8 anos de produção, as dificuldades de financiamento, a extensa pesquisa e os "conflitos armados que adiaram sucessivamente as filmagens" dificultaram-lhe a vida, mas nem por isso desistiu. A vontade de o concretizar, com base no argumento escrito pela mulher, Fernanda Polacow, e Gonçalo Waddington, era maior para João Nuno Pinto, que sonhava com o conceito "ainda antes do meu primeiro filme", América, de 2010.Não é de estranhar a proximidade do realizador, ele próprio nascido no Moçambique colonial, desta história baseada nas experiências reais do seu avô durante a guerra pelo controlo do território africano. Nela, acompanhamos o soldado Zacarias (João Nunes Monteiro), um "jovem da sua época" moldado pela "doutrinação da desumanização do inimigo e da justificação da ocupação africana", mas também pela "expectativa do que significa ser homem", um fardo, diz o realizador, "que ainda hoje carregamos".Zacarias quer nada mais do que ir para a guerra e servir a sua pátria, mas, à medida que atravessa a savana moçambicana em busca do seu batalhão, "todos os seus dogmas e ensinamentos serão questionados" - um "filme de guerra sem guerra", segundo João Nuno Pinto.É, por isso mesmo, uma história "que namora com estes dois mundos: a visão eurocêntrica que temos de África, toldada por séculos de ocupação e colonialismo, e África como realmente é". Para o autor, "o filme começa com uma estrutura clássica, a jornada do herói que tem de ultrapassar obstáculos para chegar ao seu destino, como a Odisseia de Ulisses" - a nossa "forma europeia" de contar histórias - e, aos poucos, "o mundo africano vai tomando conta da narrativa, com todos os seus mitos, crenças e tradições".E ainda que se recuse a "entrar em moralismos" e atribuir uma lição à história - prefere que o título fique "aberto à interpretação do espectador" - gostaria que "nos confrontássemos com a nossa memória" e refletíssemos sobre "esta visão romântica que temos do lusotropicalismo, a ideia de que fomos ‘bons colonizadores’ em comparação com outros impérios europeus".